Rebel est de retour avec un remake qui fera beaucoup parler sur Netflix

Il y a des séries qui marquent des générations entières au point qu’elles deviennent inoubliables et Rebelle est l’un d’eux. Sorti pour la première fois en 2002 en Argentine avec deux saisons, il connut un succès mondial et la preuve en est l’infinité de versions qu’il présentait. Parmi eux, celui de 2004 lancé au Mexique et, maintenant, 19 ans après son premier épisode, Netflix publiera une nouvelle version.

Ce sera le 5 janvier prochain lorsque le géant du streaming présentera les deux premiers épisodes de Rebelle. Réalisé par Santiago Limón, ce strip qui ouvre la tribune s’inscrit dans la continuité de la version mexicaine et a tout pour être un succès. Avec Azul Guaita, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene et Andrea Chaparro, la série est déjà l’une des plus attendues par tous les fans.

Cette fois le École voie Élite Il rouvre ses portes aux étudiants qui appartiennent définitivement au XXIe siècle. En fait, le premier chapitre le laisse en évidence, car il s’intitule « Bienvenue tout le monde”. Avec la même essence que les versions précédentes, la version actuelle Rebelle montre la formation de jeunes qui veulent réussir dans la musique, mais en même temps luttent avec leur vie personnelle. Bien sûr, il convient de noter que le talent n’est pas le même que, par exemple, les membres de la première génération mexicaine.

Alors que les nouveaux membres du groupe montrent qu’ils ont tous des dons musicaux incroyables, la vérité est que les vrais fans de RBD remarqueront la différence entre chacun. Pourtant, les nouveaux membres du casting de Rebelle Ils sont parfaits pour les rôles qu’ils ont à jouer, mais sans aucun doute ceux qui se démarquent le plus sont Azul Guaita et Franco Masini. Les comédiens occupent le devant de la scène dans les deux premiers épisodes et la personnalité de leurs personnages donnera beaucoup à dire, notamment en raison du lien qu’ils entretiennent avec les anciens élèves.

Cependant, indépendamment du fait que cette édition est une continuation de la première, cela montre quelque chose de clair : les vieux jours sont dans le passé. Les nouveaux étudiants de la École voie Élite Ils viennent tout changer et, bien qu’ils ne cherchent pas à démolir l’héritage de RBD, ils veulent oublier l’empreinte qu’ils ont laissée sur l’école. Sans aucun doute, maintenant la nouvelle bande a pour objectif de marquer une génération complètement différente adaptée à l’époque actuelle.

En revanche, côté musique, il faut savoir que Netflix s’est donné beaucoup de mal pour dénicher les meilleurs talents. Chacun des membres de la distribution se démarque à sa manière, mais l’un des meilleurs est Jerónimo Cantillo, qui joue Dixxon. Ce personnage vient de Colombie pour rejoindre l’école et enseigner à chacun un nouveau monde à travers la musique.

Néanmoins, il convient de noter que, bien que le retour de Rebelle Il en a ému plus d’un, ceux qui connaissent la version originale ne seront pas entièrement ravis de cette version. En effet, la version Netflix est désormais dédiée aux générations actuelles et, en plus, elle traite de nombreux sujets d’intérêt social qui n’avaient pas été abordés auparavant.

