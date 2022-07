Rebel : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

Rebelde en est à sa deuxième saison sur Netflix et bien qu’elle n’ait pas eu l’accueil escompté, un acteur a confirmé la troisième saison de l’émission. Attention!

Rebelle raconte l’histoire d’une nouvelle génération de jeunes étudiants qui apportent tous leurs espoirs de devenir des figures du monde de la musique à l’exclusive Elite Way School située à Mexico. Cependant, ils devront affronter une menace avant d’atteindre leurs rêves : la loge ! Nouveaux personnages dans la série Netflix Vous verrez comment l’histoire se répète plusieurs fois.

La vérité est que la deuxième saison de Rebelle pour Netflix terminé mais a laissé les bases d’un troisième lot d’épisodes où l’histoire des nouveaux rebelles pourrait continuer, bien que le géant du streaming n’ait pas encore donné de signaux officiels sur la possibilité de renouveler ce programme télévisé.

parler au Magazine GQLeonardo de Lozanne, qui personnifie Marcelo Colucci, a fait remarquer : « Je serai dans la deuxième saison, elle est déjà tournée et ils ont déjà autorisé la troisième, que nous commencerons probablement à tourner à l’été »de cette façon, c’est la confirmation la plus proche des informations officielles que nous ayons eues jusqu’à présent concernant une prochaine saison de Rebelle par le géant du streaming.

+Y aura-t-il une troisième saison de Rebelde ?

De même, Netflix À proprement parler, il n’a pas précisé la continuité de ce spectacle et la réaction du public n’aurait pas été celle attendue, ce qui signifie que peut-être le renouveau est plus éloigné de ce qui était supposé. On sait que la plateforme ne secoue pas le pouls avec les annulations de projets, même lorsqu’ils ne sont à l’antenne que depuis une ou deux saisons.

Que pourrait-il se passer dans le prochain lot d’épisodes de Rebelle? À la fin de la deuxième manche, Esteban découvre que Gus a tenté de tuer Luka et l’expose sur scène aux Trend-Z Awards. Bauman ne reste pas les bras croisés et affronte Okane. Il semble prêt à le tuer, jusqu’à ce qu’Esteban apparaisse et le défende. Puis le professeur de musique tombe dans les escaliers et meurt. Okane s’échappe et Esteban est arrêté par la police.

Luka se réveille de son coma, puis la remise des diplômes des élèves de l’Elite Way School est montrée avec Luka et Esteban inclus ainsi que l’arrestation d’Okane. Tous les soupçons indiquent que Marcelo Colucci est derrière tout cela. De cette fin différentes questions se posent que seule la troisième saison de Rebelle pour Netflix tu peux répondre. Il suffit au géant du streaming de le confirmer et en 2023, cela deviendra une réalité !

