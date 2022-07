Rebel 2 : quels personnages reviennent et lesquels rejoignent la série Netflix

in

La deuxième saison de Rebelde est arrivée sur Netflix et ensuite on va tout vous dire sur ses personnages : ceux qui reviennent et ceux qui viennent à l’intrigue.

Rebelle retourné au service de streaming Netflix avec sa deuxième saison, après avoir été créée en janvier de cette année, où elle a été un succès d’audience en Amérique latine et a généré son renouvellement, même si jusqu’à présent on ne sait pas si les créatifs ont le feu vert pour une suite, mais ce serait annoncé bientôt. L’histoire se poursuit avec des moments plus captivants pour les personnages principaux, ceux que le public connaît déjà, mais ils s’impliqueront également avec les nouveaux visages qui viendront s’ajouter aux nouveaux chapitres. Rencontre-les!

Son intrigue présentée début 2022 a fait entrer une nouvelle génération d’étudiants dans l’Elite Way, dans une bataille des bandes qui leur donne l’opportunité de réussir leur carrière naissante, tandis que l’amour et l’amitié naissent entre eux, au milieu d’un société secrète qui menace leurs rêves. Le deuxième épisode voit les jeunes rencontrer de nouvelles surprises à leur retour à EWS : un directeur musical, un nouveau camarade de classe et une opportunité de percer dans l’industrie.

+Personnages de retour dans la saison 2 de Rebelde

D’après ce qui avait été précédemment rapporté par la production, les acteurs qui reviennent avec leurs personnages respectifs sont les suivants : François Massini (Luka Colucci), Guaïta Bleu (Jana Cohen Gandia), Serge Mayer je suis mort (Stephen Torres) andrea chaparro (Maria José « MJ » Séville), Jérôme Cantillo (Guillermo « Dixon » Alvarez), Lizeth Séléné (Andrea « Andi » Agosti), Giovanna Grigio (Emilie Ali) et Pont Alexandre (Sébastien « Sebas » Langarica).

+Qui sont les acteurs qui rejoignent Rebelde 2

Flavio Medina comme Gus Bauman

Il sera le nouveau directeur du programme d’excellence musicale EWS, qui, comme mentionné, créera de grandes frictions entre les membres du groupe, car un seul des jeunes pourra atteindre le sommet et pourrait provoquer des conflits dans le groupe. .

Saak est Okane

Le musicien est l’un des nouveaux compagnons, un chanteur mexicain qui a acquis une grande popularité sur les réseaux grâce aux reprises qu’il a interprétées en espagnol. Ce nouveau personnage s’impliquera entre Luka Colucci et Jana Cohen, créant des scènes assez chaudes entre eux.

Mariane Cartas est Ilse

L’actrice rejoint également en tant que stagiaire le bureau d’EWS, étant également une amoureuse d’Esteban, mais pourrait également être victime de la loge.

