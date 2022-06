Rebekah McKendry réalisera un jeu d’ascenseur de film d’horreur surnaturel

Couleurs du noir co-animateur de podcast Rebecca McKendry vient de faire tourner les caméras à Winnipeg sur le long métrage d’horreur surnaturel Jeu d’ascenseur. McKendry est assis dans le fauteuil du réalisateur en ce moment, après avoir remplacé Michael Goi sur le film. Il s’agit du quatrième long métrage de McKendry après Glorieux, qui est actuellement en post-production.

Lors de la discussion du projet, Goi a précédemment déclaré qu’il voulait faire pour soulever ce Psycho fait pour les douches. Il voulait que le public monte les escaliers après avoir vu le film. McKendry n’a pas encore commenté ce que sa vision du film implique, y compris si elle maintiendra ou non ce sentiment antérieur.

« The Elevator Game » est une légende urbaine virale qui prétend que vous pouvez faire en sorte que l’ascenseur vous transporte dans une autre dimension en appuyant sur les boutons dans un ordre particulier et en suivant le rituel tracé par le jeu. Bien qu’il ait émergé de Corée du Sud, il est depuis devenu un phénomène mondial en ligne au cours de la dernière décennie sur Reddit, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux.

Bien qu’il soit largement considéré comme une légende urbaine, le rituel effrayant a été à plusieurs reprises blâmé pour des disparitions et des décès mystérieux. Le plus notable est peut-être le jeu mentionné dans plusieurs théories du complot en ligne concernant la disparition d’Elisa Lam à l’hôtel Cecil en 2013.





De quoi parle le film ?

Deadline rapporte que la prémisse du film est que «Jeu d’ascenseur suit l’adolescent socialement maladroit Ryan [previously named Dale] qui découvre que la nuit où sa sœur a disparu, elle avait joué à « The Elevator Game » – un rituel mené dans un ascenseur, dans lequel les joueurs tentent de voyager dans une autre dimension en utilisant un ensemble de règles qui peuvent être trouvées en ligne. Ignorant les avertissements, il décide de la suivre et de la retrouver.

Gino Anania de Skymed étoiles comme Ryan, qui sera rejoint par Alec Carlos et Liam Stewart-Kanigan, qui étaient tous deux dans Orphelin : premier meurtre. Outre les trois, les autres membres de la distribution incluent Samantha Halas, Madison MacIsaac, Verity Marks (Jouets de terreur), Nazari Demkowicz (Sombre moisson) et Megan Best (Séance).





David Ian McKendry et Travis Seppala écriront Jeu d’ascenseurdont le dernier a récemment écrit Captif, également actuellement en post-production. Ses producteurs sont Ed Elbert et Stefan Brunner pour Fearworks Production et James Nottie pour AMP. Les producteurs exécutifs incluent Phil Hunt et Compton Ross pour Head Gear Films, Inderpal Singh pour AMP, Phyllis Laing pour Buffalo Gal Pictures. Kevin Hicks, Metrol Technology et Manitoba Film & Music participent également.

Une date de sortie pour le film n’a pas encore été annoncée, bien qu’une affiche teaser portant toujours le nom de Goi ait été publiée. Il représente une figure mystérieuse principalement vue en silhouette appuyant sur l’un des boutons d’un ascenseur avec une main griffue. Son slogan se lit comme suit : « Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes ».

Comme Deadline l’a signalé l’année dernière, Jeu d’ascenseur (alias L’ascenseur Game) a été pré-vendu par AMP International. Bien que les négociations se poursuivent ailleurs, la liste des entreprises et des territoires comprend actuellement Sahamongkol (Thaïlande), Mockingbird (Vietnam), MovieCloud (Taiwan), Front Row Entertainment (Moyen-Orient), Just Entertainment (Benelux), M2 (Pologne), Scanbox (Scandinavie ), Sun Distribution (Amérique latine, Espagne et Portugal), Paradise (CEI et pays baltes) et Capelight Pictures (Europe germanophone).