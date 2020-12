Rebecca et Zied de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Sur la troisième saison de Fiancé de 90 jours: avant les 90 jourss, les fans ont été intronisés à Rebecca, 48 ans, qui s’envole pour la Tunisie pour commencer une vie avec un homme de 21 ans son junior nommé Zied.

Alors que la native de Géorgie semble sincèrement amoureuse de son jeune homme, elle était probablement aussi sincèrement amoureuse de ses trois précédents maris.

Sa famille n’est pas totalement impliquée dans son dernier voyage d’amour et elle craint qu’elle ne se prépare au chagrin.

Et maintenant, sur la nouvelle saison de Fiancé de 90 jours, les fans examinent de plus près leur relation, et à en juger par le teaser de la saison 8, il semble que cette saison va être folle.

Sont Rebecca et Zied de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Lisez la suite pour tous les détails sur leur relation, y compris leur histoire, et si le couple est déjà secrètement marié ou non.

Rebecca a déjà été mariée trois fois.

Rebecca vit en Géorgie et a rencontré Zied en ligne.

Dans sa biographie officielle de l’émission, elle dit: «Rebecca a trois enfants et trois mariages ratés, dont un avec un Marocain qu’elle a amené en Amérique avec un visa de conjoint, mais elle est prête à réessayer.

Elle a rencontré sa nouvelle flamme en ligne et n’avait pas initialement prévu de devenir sérieuse, mais sa biographie dit qu’elle « est tombée amoureuse, malgré les inquiétudes de ses amis et de sa famille à l’idée de refaire les mêmes erreurs. »

C’est une ancienne enquêteuse privée.

Rebecca possédait sa propre entreprise d’enquête privée. Dans les premiers instants de Avant les 90 jours, elle a dit à quel point elle adorait mettre un traceur GPS sur la voiture d’un conjoint infidèle pour découvrir la vraie saleté de sa vie.

Il s’avère qu’elle a dû faire cela avec son propre conjoint, il n’y a pas si longtemps.

«J’ai commencé à voir qu’il passait de son téléphone tout le temps en panne et non protégé par mot de passe à soudainement, il a pris son téléphone partout où il allait, et il y avait un mot de passe», a-t-elle expliqué.

Elle a poursuivi en disant: « Quand il pensait que j’allais faire mon travail, je l’étais, mais c’était pour le faire. Je l’ai suivi et il a rencontré une fille dans un restaurant. Elle avait son âge, ce qui l’a rendu encore plus pire. Il a toujours tout nié.

Cependant, il semble que Rebecca ait troqué sa carrière d’IP pour une entreprise différente, disant à un fan sur Instagram qu’elle est maintenant gérante de restaurant.

«Je suis maintenant gérante de restaurant», a-t-elle déclaré dans un commentaire sur Instagram. « J’ai un diplôme culinaire et je travaille dans la restauration depuis des années. »

Comment Rebecca et Zied se sont-ils rencontrés?

Après l’effondrement de son mariage, Rebecca n’avait pas vraiment cherché une autre relation internationale. Elle a dit qu’elle avait vu Zied sur Facebook et que son profil l’avait répertorié à Lafayette, Lousiana.

Il s’avère que Facebook avait le mauvais Lafayette – au lieu d’être à quelques États, il vivait dans la province de Layfayette en Tunisie. Rebecca a révélé qu’elle ne voulait pas vraiment faire le truc des longues distances, en disant: « Étant donné que j’avais déjà épousé un Marocain et que j’avais fait tout le truc des visas, j’étais comme, je ne peux plus faire ça. Je je ne recommence pas. Mais il était trop tard.

«J’étais déjà tombée amoureuse d’eux», a-t-elle ajouté.

Rebecca et Zied sont-ils mariés?

C’est ce que rapportent certains points de vente!

Zied serait arrivé aux États-Unis fin février ou début mars – juste avant la fermeture des frontières de la Tunisie en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Rebecca et Zied se seraient mariés en Géorgie du Nord en avril lors d’une « cérémonie religieuse, présidée par un prêtre et non par un imam », ce qui suggère que le mariage n’était pas un mariage islamique et ne respectait pas les coutumes de Zied.

Cependant, en raison de la politique stricte de TLC en matière de NDA, le couple a surtout gardé le silence sur leur statut relationnel, et nous verrons probablement leur histoire d’amour – y compris leur mariage supposé – se dérouler tout au long de la saison.

Les fans sont en désaccord sur la relation entre Rebecca et Zied.

Bien qu’il semble que le couple soit très amoureux l’un de l’autre, certains fans ont souligné certaines des bizarreries étranges de leur relation – comme le fait que Rebecca met leur visage sur tout, y compris les t-shirts, sa housse de couette et même sa carte de crédit.

« Et maintenant, nous savons pourquoi Rebecca est fauchée et a vécu avec sa fille et son ennuyeux petit ami MAGA … Rebecca dépense tout son argent en » marchandise imprimée par Zied! « A écrit un fan sur Twitter.

Un autre a dit: « Pas question que Rebecca ait une housse de couette pour elle et Zied? C’est juste une grimace. »

D’autres fans ont souligné que Rebecca traite Zied comme l’un de ses enfants.

« Rebecca panique comme Zied sur le point de subir une chirurgie cérébrale et il aime … à la recherche de son petit-déjeuner burrito haha ​​girl come onnn », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur de médias sociaux a fait écho à ce sentiment, ajoutant que « Rebecca ressemble à la maman de Zied. Conduisez prudemment, faites-moi savoir quand vous y serez, je veux juste lui tenir la main et tout améliorer. »

Pour voir comment leur histoire d’amour se déroule, nous devrons simplement nous connecter au reste de la saison!

Vous pouvez voir de nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.