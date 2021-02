Rebecca Black dit qu’elle a fait la paix avec le temps en tant que «  adolescente la plus détestée sur Internet  »

Dix ans après être devenue une sensation pop alors qu’elle était à peine adolescente, Rebecca Black s’est ouverte sur l’intimidation et la haine qu’elle a reçues dans son sillage – admettant à l’époque qu’elle se sentait « complètement dépassée ».

Il y a dix ans, « Friday » a fait de Black, alors âgée de 13 ans, l’une des nouvelles stars de la pop dont on parle le plus au monde, la vidéo la concernant étant diffusée plus de 30 millions de fois sur YouTube au cours du premier mois de sa sortie et grimpant à numéro un sur le graphique Billboard Heatseekers.

Crédit: PA

Cependant, lorsque le blog Tosh.O a publié à ce sujet sous le titre « L’écriture de chansons n’est pas pour tout le monde », elle s’est retrouvée soumise au genre de commentaires haineux en ligne, et même de menaces de mort, qui sont malheureusement trop courants pour les stars de nos jours. .

« Je me souviens juste d’avoir été complètement dépassé et de ne pas savoir quoi en faire », se souvient Black dans une interview avec VT. « J’étais vraiment trop jeune pour le comprendre, donc beaucoup de choses ont été comprises avec le recul. »

Black n’a accepté que publiquement comment l’attention des guerriers du clavier l’avait affectée lorsqu’elle était enfant dans une publication Instagram il y a un an, affirmant que son moi de 13 ans avait « terriblement honte d’elle-même et avait peur du monde » et qu’elle se sentait dépression dont elle ne pouvait parler à personne.

Crédit: Instagram / @ msrebeccablack

« Je pense qu'il y a une histoire très traditionnelle de quelqu'un qui traverse beaucoup d'adversité et qui devient plus dur ou qui devient plus fort ou qui a une peau épaisse.

« J’ai développé une peau plus épaisse, je suppose. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui m’a vraiment aidé à grandir. Je pense que c’est d’apprendre à accepter ma vulnérabilité qui a fait de moi une personne plus forte. »

Une marque de la façon dont Black s’est sentie plus capable de faire face au traumatisme de son adolescence et de se développer en tant que personne est venue lorsqu’elle a parlé de sa sexualité l’année dernière, en disant au Dating Straight Podcast qu’elle venait de sortir d’une relation à long terme. avec une femme.

«Une fois que j’ai su que je me sentais cimentée dans qui j’étais, et que j’ai su un peu qui j’étais dans ce monde et ma sexualité, j’ai vraiment voulu pouvoir en parler», a-t-elle poursuivi.

Crédit: Instagram / @ msrebeccablack

«Mon expérience de reconnaissance de ma propre place au sein de la communauté queer ne ressemblait pas à ce que je pensais. Donc, pendant longtemps, je me suis refusé la réalité de ce que je ressentais parce que je ne me sentais pas« gay assez’. »

Elle a ajouté: « Je ne me sentais pas comme je l’avais vu représentée dans des films que j’aimais ou des émissions de télévision que j’aimais ou des histoires que j’avais entendues. C’est donc ce qui rendait plus important pour moi d’en parler. »

Maintenant en paix avec elle-même après toutes ces années – et encore seulement 23 ans – Black a également révélé qu’elle travaillait sur la musique, qui devrait voir le jour cette année.