Rebecca Black a abandonné un remix de ‘Friday’ pour son 10e anniversaire

Écrivant sur Twitter , le chanteur a déclaré: « surprise cette semaine, VENDREDI fête ses 10 ans ET est devenu OR. A concocté un remix très spécial mettant en vedette des personnes emblématiques ……….. il tombe à l’occasion du 10e anniversaire DEMAIN NUIT @ MINUIT. »

Le joueur de 23 ans s’est associé à Big Freedia, Dorian Electra et 3OH! 3 pour chanter des voix sur le remix et a fait appel à Dylan Brady pour le produire.

Il y a dix ans, «Friday» faisait de la jeune fille de 13 ans l’une des nouvelles stars de la pop dont on parlait le plus au monde.

Outside the Wire: Que vaut le nouveau film du top NETFLIX ?

A lire : Outside the Wire: Que vaut le nouveau film du top NETFLIX ?

La vidéo de la chanson a été diffusée plus de 30 millions de fois sur YouTube au cours du premier mois de sa sortie et s’est hissée au premier rang du classement Billboard Heatseekers.

« Je me souviens juste d’avoir été complètement dépassé et de ne pas savoir quoi en faire », se souvient Black dans une interview avec VT. « J’étais vraiment trop jeune pour le comprendre, donc beaucoup de choses ont été comprises avec le recul. »

Black n’a accepté que publiquement comment l’attention des guerriers du clavier l’avait affectée lorsqu’elle était enfant dans un post Instagram il y a un an, disant que son moi de 13 ans avait « terriblement honte d’elle-même et avait peur du monde » et qu’elle se sentait dépression dont elle ne pouvait parler à personne ».

Maintenant, elle dit qu’elle est plus dure en ce qui concerne les commentaires en ligne, ajoutant: «Je pense qu’il y a un scénario très traditionnel de quelqu’un qui traverse beaucoup d’adversité et devient plus dur ou devient plus fort ou a une peau épaisse.