Reason saisit Joey Bada €€, Westside Boogie, Denzel Curry et Jack Harlow pour « Extinct (Extended) »

Reason a béni ses fans avec un réveillon du Nouvel An quelques heures avant minuit avec le nouveau single «Extinct (Extended)». La nouvelle édition de la piste déjà dope comprend Joey Bada €€, Westside Boogie, Denzel Curry et Jack Harlow. Reason a annoncé la chanson sur ses réseaux sociaux, avec le message «Rest In Power MF DOOM».

« Extinct (Extended) » échantillons « Pennyroyal », que MF DOOM a produit sous l’alias Metal Fingers. L’épouse de Doom, Jasmine, a partagé une déclaration révélant qu’il était décédé le 31 octobre. « Mon monde ne sera plus jamais le même sans vous. Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi », a-t-elle écrit. « J’aime les deux et je vous adore toujours. Puisse LE TOUT continuer à vous bénir, notre famille et la planète. »

Diffusez le nouveau single dans la nouvelle année et dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.

Paroles de citations

Les négros veulent ma vieille merde

Achetez mon ancien album

Et dis à tes rappeurs préférés de venir me voir et de voir le résultat

Je mettrai un X juste à côté de son nom comme Malcolm

Et donne sa tête au négro auquel il a volé son style