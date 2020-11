Réapprovisionnement de la Yeezy 500 « Utility Black » confirmé: Détails

La Adidas Yeezy 500 « Utility Black » est prête pour un retour triomphant.

Kanye West a livré des modèles de baskets assez peu orthodoxes au fil des ans, bien que plus récemment, ses chaussures aient commencé à devenir assez indisciplinées. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreux excellents modèles Yeezy sur le marché en ce moment, y compris l’Adidas Yeezy 500 qui reprend l’esthétique de la chaussure de papa que West a aidé à populariser tout au long de 2017. Malheureusement, il n’y a pas eu de très nouveaux coloris de cette silhouette ces derniers temps, bien que juste à temps pour le Cyber ​​Monday, il a été confirmé qu’une offre de 2018 obtiendrait un joli petit réapprovisionnement pour toutes les sneakerheads. Le coloris en question est le modèle « Utility Black » qui a chuté tout au long de l’été 2018. C’est un look assez basique et commun car on nous livre une chaussure avec des empiècements en daim noir sur un filet noir sur les panneaux latéraux . Bien que le coloris lui-même ne soit pas si unique, il est indéniable qu’il s’agit d’une chaussure à la mode qui aura fière allure avec différentes tenues. Si vous cherchez à mettre la main sur une paire, vous pourrez le faire à partir du lundi 30 novembre pour 200 € USD. L’application Adidas a déjà commencé les inscriptions, alors assurez-vous de vous y rendre dès que possible. Image via Adidas Image via Adidas Image via Adidas Image via Adidas