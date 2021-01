Realme X9 Pro et Realme Race Pro: filtré toutes les spécifications du prochain Realme haut de gamme

Semble vraiment avoir deux nouveaux haut de gamme haut de gamme dans le four et, grâce à un fuite à laquelle 45secondes.fr a eu accès, nous pouvons avancer ce qui, apparemment, sera toutes ses spécifications officielles. On parle du Realme X9 Pro et Realme Race Pro, deux appareils qui, selon la fuite, monteront le nouveau processeur Snapdragon 888 et le MediaTek Dimensity 1200.

La fuite ne révèle ni le prix ni la date de lancement, mais il glisse que les deux terminaux seront les fleurons de la société, au moins, pour le premier semestre de l’année. A tel point que le Realme Race Pro, sans aller plus loin, vise à avoir un Écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz, quelque chose qui jusqu’à présent n’a été vu sur aucun smartphone.

Spécifications du Realme X9 Pro et du Realme Race Pro

Deux produits phares avec des écrans hertz bout à bout

Comme suggéré par la fuite à laquelle 45secondes.fr a eu accès, le nouveau Realme X9 Pro montera un processeur MediaTek Dimensity 1200, un processeur qui a été dévoilé aujourd’hui, 20 janvier. La fiche technique présente la configuration de ses cœurs, qui seront au nombre de huit: un Cortex A78 à 3 GHz, trois Cortex A78 à 2,6 GHz et quatre Cortex A55 à 2 GHz.

Le Realme Race Pro, pour sa part, pariera sur le Snapdragon 888, Le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm. C’est le processeur que nous nous attendons à voir dans presque tous les Android 2021 haut de gamme et Realme ne semble pas vouloir être laissé pour compte. Celui-ci, comme nous le savons déjà, atteint une vitesse maximale de 2,84 GHz en performances maximales et dispose du GPU Adreno 660. Les deux modèles, celui-ci et le Realme X9 Pro, auront jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5.

Quant à l’écran, et à défaut de connaître sa conception, la fuite indique qu’il s’agira de panneaux prêts à jouer. Le Realme X9 Pro dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD + au format 20: 9 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Realme Race Pro, quant à lui, est plus grand, a une résolution de 2K + et son taux de rafraîchissement augmente à 160 Hz, quelque chose que nous n’avons vu dans aucun smartphone jusqu’à présent. Vous devrez attendre pour voir si l’écran fonctionne à 160 Hz en résolution maximale.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu un seul mobile avoir un taux de rafraîchissement de 160 Hz

Tout cela, affirme la fuite, sera donné vie par une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W dans le Realme X9 Pro; et de 5000 mAh avec charge rapide de 125 W dans le Realme Race Pro. Nous savons que Realme travaille sur cette technologie depuis le milieu de l’année dernière, quand ils ont promis qu’elle serait capable de charger 33% de la batterie en trois minutes. Il semble que cette technologie va bientôt se matérialiser.

Realme 7 Pro.

On finit par parler de la caméra, une section qui ne manquera pas, du moins en ce qui concerne la résolution. Le Realme X9 Pro aura trois caméras 108, 13 et 13 mégapixels, respectivement. Le Realme Race Pro, cependant, réduit de moitié la résolution de la caméra principale et se retrouve avec 64, 13 et 13 mégapixels. On ne sait pas quel genre d’objectifs accessoires ils vont monter, mais il ne serait pas étrange qu’il s’agisse d’un grand angle et d’un téléobjectif.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment. La fuite prétend que nous verrons a annoncé ces appareils tout au long du premier trimestre 2021, il s’agira donc d’attendre que Realme prenne la parole. Comme il s’agit d’une fuite, il est pratique de prendre les données avec des pincettes, comme toujours, mais tout indique que Realme prépare des émotions fortes pour cette année.