Realme X7 Pro 5G Spécifications et fonctionnalités complètes révélées avant le lancement du 4 janvier

Realme lancera officiellement les prochains Realme X7 et Realme X7 Pro 5G le 4 janvier 2021. Ainsi, via ses canaux officiels, Realme a déjà révélé plusieurs détails sur les deux appareils à venir. Mais maintenant, Realme a officiellement révélé les spécifications et les fonctionnalités complètes du Realme X7 Pro 5G via son site Web officiel. Malheureusement, la page officielle a maintenant été supprimée du site Web, mais nous avons pu obtenir les détails complets des spécifications du Realme X7 Pro 5G que vous pouvez trouver ci-dessous.

Spécifications et fonctionnalités du Realme X7 Pro 5G

Les spécifications du Realme X7 Pro 5G ont été répertoriées avec l’image de l’appareil. La liste a révélé que le Realme X7 Pro 5G dispose d’un écran S-AMOLED FHD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera alimenté par le SoC Dimensity 1000+ couplé à 8 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go / 256 Go de stockage UFS 2.1.

En ce qui concerne les caméras, le Realme X7 Pro 5G arbore une configuration de caméra arrière quad qui comprend un appareil photo principal Sony IMX686 64 mégapixels, un objectif super grand angle de 119 degrés 8 mégapixels, un objectif macro 2 mégapixels et un objectif noir et blanc de 2 mégapixels . À l’avant, le Realme X7 Pro dispose d’un appareil photo selfie de 32 mégaixels.

Le site Web officiel révèle en outre que le Realme X7 Pro 5G contient une batterie de 4500 mAh prenant en charge la technologie de charge SuperDart de 65 W et fonctionne sur le système d’exploitation Android 11 basé sur Realme UI.

De plus, Realme X7 Pro 5G pourrait être lancé en Inde dans deux options de RAM et de stockage différentes, notamment 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le téléphone sera disponible dans le pays dans l’option trois couleurs, y compris Skyline White, Aerolite Black et Iridescent.

Il n’y a pas encore de détails sur les prix et la disponibilité.