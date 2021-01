Realme X7 et Realme X7 Pro lancent en Inde le 4 février avec un écran AMOLED 120 Hz et 60 Hz

Realme a officiellement confirmé la date de lancement officielle de sa prochaine série Realme X7. Les smartphones Realme X7 Series, y compris le nouveau Realme X7 et Realme X7 Pro lancera officiellement le 4 février 2021. L’invitation au lancement indique que l’événement de lancement de la série Realme X7 aura lieu à 12h30 (heure locale) le 4 février en Inde.

Notamment, le Realme X7 serait un téléphone 4G régulier tandis que le X7 Pro sera lancé en tant que premier téléphone 5G de Realme en Inde.

Realme SEO Madhav Sheth a déjà révélé de nombreux détails sur les prochains smartphones Realme X7 et Realme X7 Pro. Selon les détails confirmés jusqu’à présent, les deux smartphones seront dotés d’un écran AMOLED 120 Hz et AMOLED 60 Hz.

Sheth a également confirmé que les nouveaux smartphones seront alimentés par le SoC Mediatek Dimensity 800U et disposeront d’une caméra pop-selfie frontale de 32 mégapixels.

Realme X7 embarquera une batterie de 4300 mAh et une configuration de caméra arrière quadruple, y compris le Samsung GW1 principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un système de quatre caméras arrière de 2 mégapixels de profondeur.

D’autre part, le Realme X7 Pro embarquera une batterie de 4500 mAh et arborera la même configuration de caméra arrière quad. Mais l’appareil photo principal du téléphone utilise un objectif Sony IMX682, ce qui est une bonne chose. Notamment, les téléphones Realme X7 et Realme X7 Pro prendront également en charge une charge rapide de 65 W et des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran.

En ce qui concerne certains autres détails, RealmeX7 viendra – 6/8 Go + 128 Go de RAM et option de stockage. Le téléphone sera disponible dans l’option de couleur Nebula / Space Silver. Alors que le Realme X7 Pro sera livré avec une RAM de 8 Go + 128 Go et un stockage en option de couleur Mystic Black / Fantasy.