Realme X50 Pro commence à recevoir Realme UI 2.0 basé sur Android 11: Quoi de neuf

Tech2 News Staff04 déc.2020 17:02:57 IST

En septembre, Realme a annoncé la realme UI 2.0 basée sur Android 11, en Inde. À partir d’aujourd’hui, la mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Realme X50 pro. Realme dit que pour assurer la stabilité de la mise à jour, il en fait un déploiement par étapes. La mise à jour sera envoyée au hasard à un nombre limité d’utilisateurs à partir du 4 décembre et aura un déploiement plus large dans quelques jours après s’être assuré qu’il n’y a pas d’obstacle à l’expérience utilisateur.

Selon l’entreprise, le realme UI 2.0 est l’un des « OS les plus personnalisables et les plus transparents » du marché. Realme UI 2.0 permet aux utilisateurs de choisir les couleurs de la barre de notification, les boutons de raccourci, les paramètres des icônes d’interface et 23 autres interfaces. La nouvelle interface permet également aux utilisateurs d’assembler des sous-titres aux vidéos. Pour la sécurité, les utilisateurs de realme UI 2.0 Deepsea Privacy Plan et Security Shield. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de realme UI 2.0, ici.

«Le realme UI 2.0 offre une amélioration de 45% de l’utilisation des ressources système, ce qui se traduit par une augmentation de 32% de la vitesse du système et une augmentation de 17% de la stabilité de la fréquence d’images par rapport à la génération précédente», déclare Realme.

Lisez notre premières impressions du Realme X50 Pro 5G ici.

Spécifications et fonctionnalités du Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G dispose d’un écran super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un perforateur en forme de pilule. Le smartphone est alimenté par Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Le Snapdragon X55 LTE intégré au chipset garantira que le téléphone offre une connectivité 5G bimode (NSA + SA).

Pour la photographie, le Realme X50 Pro 5G est livré avec une configuration à quatre caméras avec un objectif télé 12 MP, un objectif principal 64 MP, un objectif ultra grand angle 8 MP et un objectif portrait noir et blanc. Il peut filmer des vidéos 4K ultra-larges au ralenti et des vidéos selfie ultra-grand angle. Le téléphone a un effet bokeh selfie en temps réel dans les vidéos et les vidéos selfie UIS. La caméra selfie peut également permettre une vidéo selfie au ralenti.

Le Realme X50 dispose d’un objectif grand angle de 32 MP et d’un objectif ultra grand angle de 8 MP sur la caméra frontale avec un Nightscape 3.0 avec un mode ultra nocturne.

Le Realme X50 Pro 5G est alimenté par une batterie de 4200 mAh, qui prend en charge la technologie de charge rapide SuperDart de 65 W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂