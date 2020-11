Realme X3 SuperZoom, Vivo V20 à Samsung Galaxy M51: Meilleurs téléphones de moins de Rs 25000 (novembre 2020)

Ameya Dalvi25 nov.2020 09:38:07 IST

La technologie de ce segment évolue si rapidement que seul l’un des cinq téléphones que nous avons présélectionnés dans notre liste de téléphones de moins de 25 000 roupies il y a deux mois a conservé sa place dans cette liste. Nous avons quatre nouvelles entrées ce mois-ci. Vous obtenez toujours des téléphones avec un matériel de traitement de qualité phare, des caméras 64 MP, des écrans AMOLED, des affichages à taux de rafraîchissement élevé et plus encore dans ce segment. Android 11 arrive également dans cette classe budgétaire. Alors regardons les meilleurs smartphones actuellement disponibles en Inde sous Rs 25000.

Meilleurs téléphones à acheter sous Rs 25000 en Inde

Realme X3 SuperZoom

Realme avait déjà une option solide dans le segment des sous-25K dans le X3. Grâce aux récentes baisses de prix, vous pouvez désormais avoir la variante SuperZoom de ce téléphone dans ce budget. Realme X3 SuperZoom (Critique) est alimenté par la puce phare de la génération précédente de Qualcomm, le Snapdragon 855+, qui est toujours un SoC très puissant. Vous pouvez acheter la variante de 8 Go de RAM / 128 Go de stockage interne dans ce budget. L’impressionnant écran Full HD + de 6,6 pouces affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide et une expérience sans scintillement, ce qui est généralement vu dans les smartphones plus chers. Mais vous devez vous contenter d’un écran LCD au lieu d’AMOLED. L’écran est protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5.

Le département caméra du Realme X3 SuperZoom est assez impressionnant et comprend un téléobjectif périscope 8MP avec OIS qui met le “ SuperZoom ” dans le nom et vous offre un zoom optique 5X. Il est accompagné d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un tireur ultra-large de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. Vous disposez de deux caméras à l’avant avec une combinaison de 32 MP + 8 MP pour prendre en charge les selfies et les appels vidéo. Une batterie de 4200 mAh maintient le téléphone alimenté pendant plus d’une journée d’utilisation modérée, et encore mieux, le chargeur rapide de 30 W fourni le recharge complètement en à peine une heure environ. Le Realme X3 SuperZoom exécute Android 10 avec Realme UI en plus.

Prix ​​Realme X3 SuperZoom en Inde: 23999 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (Critique) est le seul combiné de notre dernière liste à conserver sa position. Cela reste une solide option globale dans ce budget. Il a un extérieur très attrayant avec un corps en verre et un design ‘Aura Prime’ accrocheur. Vous obtenez un écran AMOLED Full HD + sans encoche de 6,4 pouces protégé par Corning Gorilla Glass 5 et une caméra selfie pop-up de 20 MP sur le dessus. De plus, il existe un scanner d’empreintes digitales intégré. Ce téléphone est alimenté par l’ancien SoC Snapdragon 855 phare de Qualcomm, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Les caméras du Redmi K20 Pro sont également assez impressionnantes. Vous obtenez trois appareils photo à l’arrière avec un appareil photo principal de 48 MP utilisant un capteur Sony IMX586, un appareil photo ultra-large 13MP avec un champ de vision de 125 degrés et un téléobjectif de 8 MP qui vous offre un zoom optique 2X. Pas de caméras inutiles ici pour compléter les chiffres. Ils parviennent à capturer des images de haute qualité dans des conditions d’éclairage variées et peuvent également enregistrer des vidéos au ralenti jusqu’à 960 ips. Une batterie de 4000 mAh le maintient en fonctionnement pendant plus d’une journée d’utilisation modérée. Le smartphone a été lancé avec Android Pie et MIUI 10, mais a reçu une mise à jour Android 10 avec MIUI 11 plus tôt cette année.

Prix ​​du Redmi K20 Pro en Inde: 24950 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Samsung Galaxy M51

La société aime appeler le Samsung Galaxy M51 un monstre pour une raison. C’est un appareil assez volumineux, grâce à son grand écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, et pèse également plus de 200 grammes. Un autre composant responsable de sa taille et de son poids est une gigantesque batterie de 7000 mAh qui peut suffire pour près de deux jours et demi d’utilisation modérée. Le chargeur rapide de 25 watts fourni promet de recharger complètement la batterie en moins de deux heures. Si vous aimez les gros téléphones ou si vous en recherchez un avec une très longue autonomie, ce téléphone est fait pour vous.

La puissance de traitement de ce téléphone est également très bonne. Passant du modeste Exynos 9611 qui alimente la plupart des téléphones de milieu de gamme Samsung, le M51 utilise une puce Qualcomm Snapdragon 730G, qui est beaucoup plus puissante. Vous avez le choix entre 6 Go ou 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne (extensible) dans ce budget. Les caméras sont plus que pratiques avec une combinaison d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un ultra-large 12 MP, d’une macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 5 MP. Vous pouvez capturer des photos de qualité dans différents modes. Une caméra selfie de 32 MP est intégrée dans un minuscule trou de perforation en haut au centre de l’écran. Le Samsung Galaxy M51 fonctionne sous Android 10 avec une interface utilisateur unique.

Prix ​​du Samsung Galaxy M51 en Inde: 22 999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage; Rs 24999 pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Vivo V20

Nous avons notre premier téléphone Android 11 dans ce budget. le Vivo V20 (premières impressions) propose le nouveau système d’exploitation Android prêt à l’emploi avec son interface utilisateur Funtouch OS 11 en haut. Si vous aimez les téléphones minces, vous aimerez forcément le V20 de moins de 7,5 mm d’épaisseur; un changement rafraîchissant par rapport aux téléphones toujours gonflés en 2020. Malgré la minceur, il dispose d’une batterie respectable de 4000 mAh qui le maintient alimenté pendant plus d’une journée d’utilisation modérée. Il est livré avec un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces et un dos en verre.

Le Vivo V20 est alimenté par un SoC Snapdragon 720G et offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui peuvent être étendus jusqu’à 1 To avec une carte micro SD. Les caméras sont plus que décentes avec une caméra principale de 64 MP à l’arrière faisant le gros du travail, soutenue par un tireur ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Les amateurs de selfie vont également se régaler, grâce à une caméra frontale de 44 MP avec autofocus qui peut également enregistrer des vidéos 4K.

Prix ​​du Vivo V20 en Inde: 24 990 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Oppo Reno3 Pro

L’Oppo Reno3 Pro est un autre téléphone assez compact (selon les normes d’aujourd’hui) qui est maintenant disponible dans ce budget, grâce à une bonne réduction de prix de 3000 Rs. La société a opté pour un SoC Mediatek P95 assez puissant dans ce téléphone. Vous disposez également de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne pour l’accompagner. Il dispose d’un écran lumineux Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec une couche de Corning Gorilla Glass 5 sur le dessus et d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec ColorOS 7 en haut.

L’Oppo Reno3 Pro dispose d’un département de caméra chargé commençant par un appareil photo principal de 64 MP, un tireur ultra-large de 8 MP avec mise au point automatique, un téléobjectif de 13 MP pour un zoom optique 2X et un capteur de profondeur monochrome de 2 MP à l’arrière. Tout comme le Vivo V20, ce téléphone dispose également d’une caméra frontale de 44 MP, mais vous obtenez également un capteur de profondeur de 2 MP pour de meilleurs autoportraits. Il parvient à prendre des photos de qualité dans différents modes avec un éclairage bon à décent. Sa batterie de 4025 mAh va au-delà d’une journée d’utilisation modérée, et vous pouvez en charger 65% en seulement une demi-heure à l’aide du chargeur rapide VOOC 4.0 fourni.

Prix ​​Oppo Reno3 Pro en Inde: 24990 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

