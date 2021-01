Realme Watch 2: la nouvelle génération s’appuie à nouveau sur le design de l’Apple Watch

Même la première Realme Watch rappelait visuellement l’Apple Watch. Avec la Realme Watch 2, ce n’est apparemment pas différent. La deuxième génération de la smartwatch a maintenant été certifiée par la FCC américaine, le lancement pourrait avoir lieu au printemps.

Contrairement à la Realme Watch S et à la Watch S Pro, qui ont toutes deux un boîtier de montre rond, les acheteurs de la prochaine Realme Watch 2 peuvent à nouveau s’attendre à une smartwatch au design Apple Watch pour une fraction de l’argent d’une montre Apple. La deuxième génération de montres de la marque spin-off Oppo a reçu un certificat de la FCC américaine – une étape importante sur la voie des ventes. Non seulement le design de l’Apple Watch a été divulgué. Les données techniques peuvent également être trouvées dans la certification.

Realme Watch 2 obtient une batterie plus grosse

La Realme Watch 2 mesure donc 257,6 x 35,7 x 12,2 mm et dispose d’un écran couleur tactile de 1,4 pouces avec une résolution de 320 x 320 pixels. A bord se trouvent une fréquence cardiaque et un capteur SpO2 pour mesurer le pouls et la saturation en oxygène du sang. La smartwatch avec bracelet en silicone est certifiée IP 68 et est donc étanche à la poussière et à l’eau. La plus grande innovation semble être une batterie plus grosse. La deuxième génération est livrée avec 305 mAh, tandis que la première Realme Watch n’a stocké que 160 mAh d’énergie.

Sortie de Watch 2 et Watch 2 Pro

La Watch 2 prend en charge Bluetooth 5.0, mais nécessite Android 5.0 selon la certification FCC. Il n’y a actuellement aucune indication de support iOS, mais cela peut changer avant le lancement. Comme pour la première génération, les ventes pourraient commencer au printemps – mais étant donné la certification FCC précoce, une version antérieure est également envisageable. En plus de la Realme Watch 2, il devrait également y avoir un modèle Pro. On ne sait pas encore comment les versions diffèrent et ce qu’elles coûteront. La première génération du clone d’Apple Watch est disponible pour moins de 50 euros.