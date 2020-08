Realme V5 5G: un milieu de gamme avec une grosse batterie et 90 Hz en dessous de 200 euros

La semaine dernière, Realme a anticipé l’annonce d’une nouvelle famille de mobiles dans son catalogue et nous n’avons pas tardé à rencontrer son premier membre. Il Realme V5 5G C’est le premier mobile de cette nouvelle lignée et c’est un milieu de gamme avec le support 5G.

Un mobile qui reprend en quelque sorte le témoin du Realme X50 5G pour cette connectivité, tout en abaissant légèrement ses spécifications. Bien entendu, il ne néglige ni le taux de rafraîchissement de 90 hertz ni une grosse batterie.

Fiche technique Realme V5 5G

REALME V5 5G ÉCRAN 6,5 pouces (20: 9) FullHD + (2 400 x 1 080 pixels), 90 Hz PROCESSEUR MediaTek Dimensity 720 RAM LPDDR4X 6 Go / 8 Go ESPACE DE RANGEMENT 128 Go UFS 2.1 LOGICIEL Android 10 + interface utilisateur Realme CAMÉRA ARRIÈRE 48 MP f / 1,8 Grand angle 8 MP f / 2,3 2 MP f / 2.4 profondeur Macro 2 MP f / 2.4 CAMÉRA FRONTALE 16 MP f / 2.1 BATTERIE 5000 mAh avec charge rapide 30 W CONNECTIVITÉ 5G SA / NSA, WiFi ac, Bluetooth 5.0, USB-C, prise 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales latéral Son Dolby Hi-Res DIMENSIONS ET POIDS 162,13 x 75,02 x 9,1 mm 194 grammes PRIX À partir d’environ 183 euros pour changer

Protagonisme pour le logo et pour l’écran

L’esthétique hérite beaucoup des autres mobiles précédents de la marque avec ce superbe logo qui ne laisse aucun doute sur l’identité du fabricant, même si nous ne le voyons que dans le modèle argenté. Le module caméra est intégré dans un coin, en forme de domino, optant pour la perforation sur l’écran pour la caméra frontale.

Il lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté, laissant ainsi plus d’espace à ce grand logo et étant juste là où il y a un changement dans la finition du dos. Et selon Realme, ce nouveau V5 5G a un design résistant aux éclaboussures avec une protection renforcée aux quatre coins.

Ce taux de rafraîchissement que nous avons mentionné au début ne va pas dans un panneau AMOLED, mais comme d’autres Realme de milieu de gamme, il intègre un écran avec la technologie IPS, occupant selon la marque 90,7% de l’avant. Ils sont 6,5 pouces avec résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels), avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et 90 Hz, plus une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

5000 mAh pour alimenter la 5G et tout ce qu’il faut

La marque a choisi à cette occasion un processeur MediaTek, en particulier le Dimensional 720 (qui est un peu plus modeste que le Dimensional 820. Par conséquent, il prend en charge les réseaux 5G SA et NSA, avec deux modèles dépendant de la mémoire RAM (6 et 8 Go) et ayant 128 Go de stockage interne extensible.

Tout cela est alimenté par un 5 000 mAh, qui prend en charge une charge rapide allant jusqu’à 30 W.En ce qui concerne le logiciel, comme d’habitude dans les mobiles de ce fabricant, nous voyons Realme UI sur Android 10.

En parlant de caméras, et comme il semble qu’il ne pourrait en être autrement, le Realme V6 5G a quatre caméras à l’arrière. Le principal intègre un capteur de 48 mégapixels, avec un objectif à ouverture f / 1,8, ainsi qu’un objectif grand angle à ouverture f / 2,3, un champ de vision de 119 degrés et un capteur de 8 mégapixels, un troisième capteur de 2 mégapixels. avec un objectif avec une ouverture f / 2,4 pour la lecture de la profondeur et un objectif macro avec une ouverture f / 2,4 et un capteur de 2 mégapixels pour prendre des photos avec une proximité maximale de 4 centimètres.

La caméra frontale apparaît sur l’écran avec un objectif à ouverture f / 2.1 et un capteur de 16 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité du Realme V5 5G

Pour l’instant, le nouveau Realme V5 5G a été présenté en Chine, où il est déjà disponible à la réservation en trois couleurs (argent, bleu et vert). Pour le moment, nous connaissons les données de ce marché, étant disponibles comme nous l’avons déjà commenté dans deux configurations:

Realme V5 5G 6G / 128 Go : 1 499 yuans, environ 183 euros Au changement.

: 1 499 yuans, Au changement. Realme V5 5G 8G / 128 Go: 1 899 yuans, environ 231 euros Au changement.

