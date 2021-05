Realme ‘Quicksilver’ sera le premier smartphone à intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon 778G

REALME SMARTPHONE PACK REALME 8 PRO 128GO NOIR + ÉCOUTEURS BUDS Q

Marque¤REALME Modèle¤Realme 8 Pro Système d'exploitation¤Android 11 Surcouche¤Oui Résolution de l'écran¤2400 x 1080p FullHD+ Technologie de l'écran¤Super Amoled Taille écran en pouces¤6,4" Taille écran en cm¤16,25 cm Nom du processeur¤Qualcomm Snapdragon 720G Type de processeur¤2,3 GHz Octa-Core Mémoire vive (RAM)¤8 Go Mémoire interne (ROM)¤128 Go Extension de mémoire¤Extensible via microSD (256 Go max) Compatibilité opérateurs¤Tout opérateur Réseau¤4G LTE Type de carte Sim¤Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS¤GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi¤WiFi a/b/g/n/ac Bluetooth¤Bluetooth 5.0 NFC¤Oui Autonomie en communication (h)¤33 h Autonomie¤25j Capacité de la batterie (mAh)¤4 500 Caméra arrière (Mpixels)¤108+8+2+2MP/4K 30fps Caméra frontale (Mpixels)¤16MP Lecteur multimedia¤MKV, MP3, MP4 Radio FM¤NC Connectiques¤USB-C Jack 3.5 mm¤Oui Boitier¤NC Résistance¤Non Coloris¤Noir Descriptif complémentaire¤° Appareil photo: - 108MP - Plus de lumière, plus de détails de jour comme de nuit - 8MP - Ultra grand angle 119° - 2MP - Ultra macro 4cm - 2MP - Mode portrait ° Charge & Batterie - 50W Charge super Dart, 0-100% en 47 minutes - 4500 mAh - 20hrs de vidéo, 8hrs de jeux ... ° Ecran - Super AMOLED Full HD+ avec Always on Display - 1000 nits - Fréquence d'échantillonnage tactile de 180Hz - Capteur d'empreinte sous l'écran ° Puissance: - Snapdragon 720G en 8 nm - 8Go de RAM - Hi-Res Audio Certification Accessoires¤Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton Dimensions produit¤H 16,06 cm x L 7,39 cm x P 0,81 cm Dimensions colis¤H 6,1 cm x L 9,2 cm x P 17 cm Poids¤176g Poids brut¤0,5 kg Catégorie mobile¤Neuf DAS Tête (W/kg)¤0,91 DAS tronc (W/kg)¤1,107 DAS Membres (W/kg)¤2,788 DAS texte réglementaire¤Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres Code article¤970801