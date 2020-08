Realme Narzo 10 sera mis en vente aujourd’hui à 12 h sur Flipkart, au prix de 11999 Rs

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 08:26:06 IST

La série Realme Narzo qui comprend enfin Narzo 10 et Narzo 10A fait ses débuts en Inde en mai. Aujourd’hui, la variante supérieure de la série ― Narzo 10 ― est en vente en Inde.

Prix ​​Realme Narzo 10, vente

Realme Narzo 10 est disponible dans une variante de 4 Go de RAM et de stockage de 128 Go et vous coûtera 11999 Rs. Il sera disponible en deux variantes de couleur: That Green et That White.

La vente débutera à 12h00 aujourd’hui le Flipkart et Realme.com.

Spécifications du Realme Narzo 10

Realme Narzo 10 arbore un écran à encoche en forme de goutte d’eau de 6,5 pouces et est alimenté par le chipset Helio G80. Il est livré avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Le smartphone offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

En termes d’appareil photo, il dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un objectif principal de 48 MP, un objectif portrait, un objectif macro et un objectif ultra grand angle. Pour les selfies, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP.

Le smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh.

