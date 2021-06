Realme lance Realme Robot Vacuum, Realme Watch 2 Pro, Realme Watch 2

Montre Connectée Femmes,Montre Intelligente GPS de Running Homme IP68Etanche GPS de randonnée Bracelet Connecté Cardio Podometre Smartwatch GPS vélo Tracker d'Activité Natation pour Android iOS

🎁Montres intelligentes pour hommes, femmes, garçons et filles, montre intelligente unisexe avec 4 fonctions de cadrans que vous aimez, vous pouvez facilement naviguer entre différents cadrans pour accéder aux différentes fonctions de la montre. 🎁Moniteur de fréquence cardiaque et de sommeil : les montres intelligentes H205L vous aident à suivre votre fréquence cardiaque immédiate automatiquement et en continu. Il aide également à surveiller à la fois le temps que vous passez à dormir et la qualité de votre sommeil, vous aidant à vous adapter dans un mode de vie plus sain et plus sain Notifications, applications et GPS : GPS connecté via votre téléphone, pour une utilisation en temps réel. Connectez le tracker d'activité à votre téléphone. Alerte SNS : Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Linkedin, Skype et d'autres applications mobiles. Si votre téléphone reçoit un appel, un SMS et des messages SNS, il vibrera pour vous alerter, vous ne manquerez jamais un appel ni un message 🎁Mode de mouvement multifonctionnel : plus de 9 modes d'exercice comme la marche, la course, le vélo, la randonnée, l'alpinisme, le yoga, le tapis de course, le badminton, le basket-ball, le football et plus encore, définir un objectif, et obtenir des statistiques en temps réel pendant vos séances d'entraînement pour voir comment vous pouvez continuer à vous améliorer 🎁Batterie étanche et durable IP68 : super étanche jusqu'à 50 m, le niveau d'étanchéité IP68 aide les adeptes d'activités à organiser toute la journée et les possibilités d'entraînement. Équipé d'une batterie de 210 mAh, une seule charge peut fournir suffisamment de puissance pour environ 10 jours par jour ou 30 jours en veille. N'hésitez pas à nous contacter pour tout problème de qualité du produit.