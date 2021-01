realme, la marque à la croissance la plus rapide de toute l’histoire du mobile

realme se place à la septième position du top mondial des ventes de smartphones.

Récemment, les chiffres des ventes mobiles pour le dernier trimestre de 2020, dont on peut souligner que Huawei quitte le top 5 pour la première fois en 6 ans et qu’un autre constructeur chinois, realme devient la marque à la croissance la plus rapide de l’histoire des smartphones.

Le rythme de realme est imparable et continue comme ça peut surpasser Xiaomi

Comme on nous le dit dans Gizchina, le PDG de realme, Xu Qi, a partagé un rapport Counterpoint concernant les ventes mobiles au dernier trimestre de l’année dernière où son entreprise il occupe une septième place honorable.

Les données les plus pertinentes pouvant être extraites de ce rapport sont les suivantes: la croissance réelle d’une année sur l’autre est de 80%, puisqu’elle est passée de la vente de 7,8 millions d’unités au dernier trimestre de 2019 à la vente de 14 millions d’unités à la même période l’an dernier, devenant ainsi le fabricant à la croissance la plus rapide de l’histoire des téléphones mobiles.

realme est une filiale de Groupe BBK Electronics, qui comprend également OnePlus, OPPO et Vivo, qui est né en 2018 pour résister à Xiaomi dans la fourchette moyenne inférieure et tout semble indiquer que, si cela continue dans cette ligne, Non seulement vous y arriverez, mais vous pourrez le surmonter en peu de temps.

