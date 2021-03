Realme dévoilera la nouvelle technologie de caméra 108 MP aujourd’hui à 15 h IST: comment la regarder en direct

02 mars 2021 10:07:08 IST

Realme organise aujourd’hui un événement où il dévoilera sa nouvelle technologie de caméra 108 MP. Les prochains smartphones phares de Realme – Série Realme 8 – devrait comporter la nouvelle technologie de caméra. Cependant, la série Realme 8 ne sera pas les premiers smartphones à intégrer la technologie de caméra 108 MP. Samsung Galaxy S21 Ultra, Motorola Edge + et Redmi Note 10 arborent déjà la technologie d’appareil photo 108 MP. La réunion d’information doit débuter à 15 heures IST ce jour (2 mars). Realme diffusera l’événement en direct sur tous ses canaux de médias sociaux: Twitter, Facebook et Youtube.

Le PDG de Realme, Madhav Sheth, a également taquiné la technologie de la caméra 108 MP la semaine dernière.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose à ce jour sur la technologie de l’appareil photo ou même sur les smartphones qui arboreront la même chose, des rapports suggèrent que seule la variante la plus élevée de la série Realme 8 comprendrait l’appareil photo 108 MP. De plus, un téléphone avec le numéro de modèle RMX3092 a été repéré l’année dernière sur Geekbench, qui serait le Realme 8, et a été vu avec un processeur MediaTel Dimensity 720, 8 Go de RAM, Android 10 OS, et plus encore.

Regardez le briefing de la caméra Realme 108 MP en direct ici:

