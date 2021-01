Realme confirme qu’il lancera l’un des premiers smartphones alimentés par chipset MediaTek Dimensity 1200

21 janv.2021 11:29:58 IST

Pour correspondre à l’annonce de MediaTek concernant le lancement du nouveau chipset phare pour smartphone 5G Dimensity 1200, Realme a annoncé qu’elle serait l’une des premières marques à introduire un smartphone avec le SoC. La firme de smartphones a déclaré que de nouveaux modèles et même des produits phares alimentés par les chipsets 5G premium allaient arriver sur le marché en 2021. Alimentés par le nouveau SoC Dimensity 1200, les téléphones offriront une prise en charge de l’IA, de superbes fonctionnalités de photographie ainsi qu’un streaming vidéo de haute qualité. et la capacité de jeu.

MediaTek a récemment lancé le nouveau chipset phare pour smartphone 5G Dimensity 1200 amélioré avec un processus de production avancé de 6 nm. Le lancement du produit a également été accompagné de la sortie du Dimensity 1100.

La collaboration de Dimensity 1200 avec les téléphones de Realme ne sera pas nouvelle car les chipsets de la série Helio de MediaTek ont ​​été vus dans plusieurs modèles de Realme à l’ère 4G. La société avait lancé Realme C3 qui était alimenté par le chipset Helio G70. De même, le Narzo 10 est venu avec Helio G80 et Realme 7 avec Helio G95 SoC.

Un communiqué de presse de Realme a confirmé que ce partenariat allait également se poursuivre à l’ère de la 5G. Cette tendance était déjà visible lorsque Realme est devenue la première marque à lancer un smartphone 5G équipé de Dimensity 800U.

Madhav Sheth, vice-président de Realme et PDG de Realme France et Europe, a déclaré: « En tant que leader de la 5G, Realme est prêt à offrir une expérience de smartphone 5G exceptionnelle avec un design avant-gardiste et des performances de pointe à des millions d’utilisateurs dans le monde ». Il a ajouté que Realme a travaillé en étroite collaboration avec MediaTek depuis sa création et qu’ils étaient impatients de faire progresser leur partenariat en 2021 également.

«Cette année, Realme sera l’une des premières marques à lancer un smartphone équipé de la dernière génération de la nouvelle puce de smartphone 5G Dimensity, le produit phare de MediaTek. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec MediaTek pour favoriser le développement, l’adoption et la popularité à grande échelle de la 5G dans le monde », a déclaré le PDG.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂