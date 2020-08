Realme C12 avec une batterie de 6000 mAh sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures sur Flipkart

L’équipe de nouvelles de tech224 août 2020 09:03:45 IST

Realme a lancé Realme C12 avec écouteurs Realme C15 et Realme Buds Classic en Inde la semaine dernière. Realme C12 effectuera sa première vente aujourd’hui en Inde à 12 heures sur Flipkart.

Realme C15 est proposé à un prix de départ de 9 999 Rs et sera disponible à l’achat le 27 août.

La société a également annoncé qu’elle accueillera un Vente Realme Youth Days à partir d’aujourd’hui (24 août) sur Amazon, Flipkart et Realme.com.

Prix ​​et disponibilité du Realme C12

Le Realme C12 est disponible en une seule variante de stockage – 3 Go de RAM + 32 Go de stockage – au prix de 8 999 Rs. Il est disponible dans les variantes de couleur Power Blue et Power Silver.

Êtes-vous prêt à explorer la méga puissance de la plus grosse batterie du segment? le # realmeC12 est en vente demain, obtenez le vôtre uniquement sur https://t.co/HrgDJTHBFX & @Flipkart. Dirigez-vous ici: https://t.co/8dzDeopPy6 pic.twitter.com/HjekZ0DQvp – realme (@realmemobiles) 23 août 2020

Le smartphone sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures le Flipkart et Realme.com.

Spécifications du Realme C12

Le Realme C12 dispose d’un écran LCD HD + de 6,5 pouces d’une résolution de 720×1 600 pixels. Il marche à un processeur MediaTek Helio G35 et offre 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Il est livré avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

En termes d’appareil photo, le Realme C12 arbore une triple caméra qui abrite un capteur primaire de 13 MP, un capteur monochrome de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Pour les selfies, il est livré avec un appareil photo 5 MP à l’avant.

Le smartphone est équipé d’une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge de 10 W.

