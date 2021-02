Realme 8 Series avec 108 MP Primary Sensor taquiné par le PDG Madhav Sheth

26 févr.2021 18:11:00 IST

Realme semble travailler sur la série Realme 8 alors que le PDG Madhav Sheth a taquiné la programmation à venir via Twitter. La série Realme 8 succédera à la série Realme 7 – Realme 7 et Realme 7 Pro – lancée en septembre 2020. La gamme a suivi avec les Realme 7i et Realme 7 5G au cours des prochains mois. Pour l’instant, on ne sait pas quand la série Realme 8 fera ses débuts sur le marché indien.

Préparez-vous à franchir le pas suivant dans le domaine de l’appareil photo et de la photographie. J’ai hâte de vous en dire plus sur cette percée lors de notre événement d’innovation en matière de caméra, Leap to 108MP. Branchez-vous le 2 mars! https://t.co/OcRFQM5XxN pic.twitter.com/mPw4rhorQK – Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 26 février 2021

Le teaser montre une silhouette des numéros 1, 0 et 8, ce qui est probablement un indice des spécifications de l’appareil photo du smartphone. Ce qui signifie que la série Realme 8 peut comporter un appareil photo de 108 MP. Cependant, il est possible que seule la variante la plus élevée de la série puisse arborer l’appareil photo 108 MP.

La série Realme 8 affrontera la série Xiaomi Redmi Note 10.

Un appareil Realme avec le numéro de modèle RMX3161 est apparu récemment sur TENAA et on pensait qu’il s’agissait du Narzo 30 Pro 5G qui s’est ensuite traduit par Realme Q2. Cela dit, le téléphone avec le numéro de modèle RMX3161 avec une disposition d’appareil photo similaire a été taquiné par le PDG de la société et pourrait être le Realme 8.

La société n’a rien confirmé jusqu’à présent, mais les informations doivent être prises avec une pincée de sel.

Madhav Sheth a d’abord taquiné l’affiche du Realme 8 mercredi en disant que la société travaillait déjà sur le # InfiniteLeapWith8.

Le travail ne s’arrête jamais à #vrai moi. Je travaille déjà sur # InfiniteLeapWith8! RT et répondez avec ce que vous pensez qu’il s’agit. pic.twitter.com/RmJiCocTgf – Madhav FutureX (@ MadhavSheth1) 24 février 2021

Les informations sur le Realme 8 sont très sombres pour le moment, mais un téléphone avec le numéro de modèle RMX3092 a été repéré l’année dernière sur Geekbench qui indique un processeur Dimensity 720, 8 Go de RAM, Android 10 OS, et plus encore.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂