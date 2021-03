Realme 8 Pro: les 108 mégapixels atteignent le cap prolongeant le potentiel de la 4G milieu de gamme

Realme prévoyait qu’aujourd’hui, le 24 mars, serait le jour où nous rencontrerions pleinement le Realme 8 Pro. Un mobile milieu de gamme qui succède au Realme 7 Pro et qui maintient la flamme du milieu de gamme vivante avec la 4G.

Il le fait en répétant le processeur et certains aspects que nous allons maintenant voir par rapport à son prédécesseur, mais aussi accueillir les 108 mégapixels sur les téléphones de marque. Ainsi, ce capteur est introduit dans la famille au moins à partir du milieu de gamme et oui, avec une refonte du module et de l’ensemble du mobile qui ne passe pas inaperçu.

Fiche technique Realme 8 Pro

Realme 8 Pro Dimensions et poids 160,6 x 73,9 x 8,1 mm

176 grammes Écran 6,4 pouces 60 Hz

2400 x 1080 px Processeur Qualcomm Snapdragon 720 RAM 6/8 Go LPDDR4X Espace de rangement 128 Go UFS 2.1 (+ microSD) Caméras arrière 108 MP, f / 1,88, PDAF

UGA 8P, f / 2,25, 119 °

Macro 2 MP

Monochrome 2 MP, f / 2,4 Caméra frontale 16 MP, f / 2,45 Tambours 4 500 mAh

Charge rapide 50W Système opératif Android 11 + Realme UI 2.0 Connectivité WiFi 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 5.0

GPS, APGS, GLONASS, BEIDOU Autres Audio haute résolution, lecteur d’empreintes digitales à l’écran Prix 6 Go + 128 Go: 279 euros (remise de lancement 259 euros)

8 Go + 128 Go: 299 euros (remise de lancement 279 euros)

Realme 8 Pro Smartphone Free, Caméra Quad Ultra 108 MP, Plein écran AMOLED supérieur de 6,4 « , Charge SuperDart 50 W, Batterie 4500 mAh, Dual Sim, NFC, 6 + 128 Go, Noir Punk A lire : Galaxy S21 pour obtenir le S Pen - la fin de la série Note?

Est-ce un flash? Est-ce la foudre? Non, c’est la brillance de Realme

Les arrières du Realme sont passés de l’adaptation aux tendances à la création des leurs. La marque de la maison se définit de plus en plus avec ce slogan occupant une grande partie du dos et, dans ce cas, avec un module pas très discret que nous avons déjà vu dans cet aperçu de la présentation.

Dans ce cas, nous voyons un dégradé du même ton avec une finition presque pierre grâce à ce genre de paillettes qui reste sous les lettres et sur toute la surface. Bien que ce qui ressort de lui, c’est son Poids légerEn fait, on peut déjà dire que 176 grammes pour une diagonale de 6,4 pouces n’a pas l’air mal du tout.

Cet écran est un panneau 6,4 pouces Super AMOLED FullHD +Bien qu’il maintienne le taux de rafraîchissement à 60 Hz, il a un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 180 Hz. De plus, la luminosité maximale est jusqu’à 1000 nits et intègre le lecteur d’empreintes digitales.

Si vous aimez la performance telle qu’elle est, ne la touchez pas

Le Snapdragon 720G de Qualcomm a bien fonctionné dans le Realme 7 Pro selon la marque elle-même, donc le Realme 8 Pro en a hérité. Une puce que Qualcomm a présentée en 2020 pour donner plus d’options avec la 4G dans le milieu de gamme et qui dans ce cas est accompagnée dans ce cas de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec plateau microSD.

Il dispose de Bluetooth 5.0, NFC et minijack audio. Il est livré avec la dernière version de son propre logiciel, Realme UI 2.0, qui est sur Android 11.

Concernant l’autonomie, on voit encore une fois 4500 mAh qui ne sont pas mal du tout, même si ce qui est frappant c’est que Charge rapide de 50 W cela promet des charges en moins d’une heure, en seulement 47 minutes.

À la mode en matière de photographie

Les 108 mégapixels arrivent à Realme avec ce mobile, comme nous l’avons dit au début. Mais bien sûr, ils n’allaient pas arriver seuls, main dans la main ils apportent un caméra arrière quad, avec un front qui apparaît à travers ce trou dans l’écran que nous avons vu, ayant la configuration suivante:

Appareil photo principal avec capteur Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels (1 / 1,52 pouces) avec objectif 6P avec ouverture f / 1,88 et PDAF. Ultra grand angle avec capteur 8 mégapixels et objectif 5P avec ouverture f / 2,25 et champ de vision de 119 degrés.

Macro avec ouverture f / 2,4 et capteur 2 mégapixels.

Capteur monochrome de 2 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,4.

Caméra frontale avec capteur 16 mégapixels (Sony IMX471) et objectif 5P avec ouverture f / 2,45.

En ce qui concerne la vidéo, le Realme 8 Pro peut enregistrer des vidéos standard jusqu’à 4K à 30 ips, introduisant des fonctions telles que le time-lapse pour les longues expositions, ainsi que l’inclinaison-shift pour le time-lapse. Ils ne laissent pas de côté l’intervention de l’intelligence artificielle pour des modes et effets supplémentaires que l’utilisateur peut ajouter, en plus de modes d’exposition longue que la marque ajoute depuis un certain temps et qui ne sont pas très courants.

Versions et prix du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro est arrivé en deux couleurs (noir et bleu) avec le Realme Watch S Pro et le Realme Buds Air 2 et nous connaissons déjà les détails de leur disponibilité et de leur prix:

Realme 8 Pro 6 Go + 128 Go : 279 euros (Remise de lancement préachat du 24 mars au 30 mars: 259 euros). Il ne sera vendu que sur Amazon.

: (Remise de lancement préachat du 24 mars au 30 mars: 259 euros). Il ne sera vendu que sur Amazon. Realme 8 Pro 8 Go + 128 Go: 299 euros (Remise de lancement préachat sur toutes les chaînes du 24 mars au 30 mars: 279 euros). Disponible à la fois sur Amazon et sur tous les autres distributeurs habituels, tels que MediaMarkt, Fnac, The Phone House, Aliexpress.