Realme 7, Realme 7 Pro lancés en Inde à un prix de départ de Rs 14,999 et Rs 19,999 respectivement

L’équipe de nouvelles de tech203 sept. 2020 14:08:45 IST

Realme a lancé aujourd’hui Realme 7 et Realme 7 Pro en Inde. Les points forts du Realme 7 Pro comprennent une configuration à quatre caméras 64 MP, une technologie de charge Super Dart 65 W et un chipset Snapdragon 720G.

La série Realme 7 est le successeur de la série Realme 6 qui comprend Realme 6 (Critique), Realme 6 Pro (Critique).

Prix ​​et disponibilité de Realme 7, Realme 7 Pro

Realme 7 est disponible en deux variantes de stockage. La variante de stockage 6 Go de RAM + 64 Go est au prix de 14 999 Rs et la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go est au prix de 16 999 Rs.

Le smartphone fera sa première vente le 10 septembre à 12h sur Flipkart et realme.com

La variante de stockage Realme 7 Pro 6 Go + 128 Go est proposée à 19999 Rs et la variante de stockage 8 Go RAM + 128 Go est proposée au prix de 21999 Rs.

Le smartphone fera sa première vente le 14 septembre à 12h sur Flipkart et realme.com.

En présentant # realme7Pro

Charge SuperDART 👉65 W

👉Sony 64MP Quad Camera

👉 Écran Super AMOLED

Vérification VerTÜV Rheinland

Et plus! Disponible en:

👉6 + 128 Go, 19 999 ₹

8 + 128 Go, 21 999 ₹

1ère vente à 12h le 14 septembre sur https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart#CaptureSharperChargeFastest pic.twitter.com/3mNIuZFjve – realme (@realmemobiles) 3 septembre 2020

La brosse à dents électrique Realme M1 Sonic est au prix de Rs 1 999, le sac à bagages à roulettes à Rs 2 999 et le sac fourre-tout à Rs 999. Les trois produits seront disponibles à l’achat à partir du 10 septembre à 12 h sur Flipkart et realme.com

Spécifications Realme 7

Realme 7 dispose d’un écran Full HD + de 6,5 pouces. Il est livré avec un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il marche à un processeur MediaTek Helio G95 et offre jusqu’à 8 Go de RAM et des variantes de stockage de 128 Go.

En termes de caméra, il est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif de 2 MP.

Il arbore un 16 MP caméra selfie perforée.

Realme 7 est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la technologie de charge rapide Dart 30W.

Spécifications du Realme 7 Pro

Realme 7 Pro est livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Il marche à un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et offre jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Dans le département de la caméra, il est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP, un objectif monochrome de 2 MP et un objectif macro de 2 MP.

Il arbore un 32 MP caméra selfie perforée.

Realme 7 Pro abrite une batterie 4500 prenant en charge la technologie de charge rapide Super Dart de 65 W.

Brosse à dents électrique Realme M1, sac fourre-tout 2, spécifications des bagages d’aventure

La brosse à dents électrique offre jusqu’à 90 jours d’autonomie et prend en charge une charge rapide. La tête du Realme M1 est sans métal et est IPX7 résistant à l’eau. Il existe en quatre modes: propre, doux, blanc et poli.

Présentation de notre première brosse à dents électrique sonique realme M1. L’un des produits de santé personnels les plus élégants, son design haut de gamme et élégant rendra l’expérience du brossage intéressante! Il est disponible en 2 couleurs – Elegant Blue & Suave White. pic.twitter.com/Y4f7IABMtM – lien realme (@realmeLink) 3 septembre 2020

Le chariot pèse 3,1 kg et a un corps en polycarbonate. Il sera disponible dans les options de couleur bleu, jaune et noir. Il arbore des roues rotatives à 360 degrés.

Inspiré par le FlexiCube, nous avons apporté un design avant-gardiste, unique et pratique au #realmeAdventurerLuggage. La texture de l’étincelle lui donne non seulement un aspect brillant et extrêmement beau, mais améliore également la résistance. Ne pesant que 3,1 kg, il se décline en 3 couleurs attrayantes. pic.twitter.com/cZddX8Kpcn – lien realme (@realmeLink) 3 septembre 2020

Le sac fourre-tout de Realme est disponible en noir et blanc.

Fidèle à notre philosophie de conception, le # realmeToteBag2 se distingue par son design unique inspiré de l’orbite d’une planète et des étoiles. En outre, le TPU mat de haute qualité le rend extrêmement durable et résistant à l’usure, tandis que le matériau réfléchissant améliore considérablement la confidentialité. pic.twitter.com/z8oLT3weMh – lien realme (@realmeLink) 3 septembre 2020

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂