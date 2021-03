realme 7 Pro vs Xiaomi Mi 10 Lite: quel téléphone bon et bon marché est le meilleur?

Xiaomi Mi 10 Lite vs Realme 7 Pro, lequel des deux acheter?

Lorsque vous souhaitez sortir un nouveau smartphone et que vous recherchez un téléphone bon, sympa et pas cher, deux marques vous viennent instantanément à l’esprit: realme et Xiaomi.

Parce que « Made in China » ne fait plus peur. Pourquoi les smartphones chinois sont synonymes de qualité et pourquoi realme et Xiaomi sont deux des meilleures marques de la scène Android actuelle.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à deux de ses meilleurs terminaux BBB – bons, beaux et bon marché. Nous nous référons au realme 7 Pro et au Xiaomi Mi 10 Lite. Deux smartphones vraiment intéressants que l’on peut trouver à un prix très compétitif. Mais lequel des deux est le meilleur?

Design et écran: encoche ou trou dans l’écran?

Aucun des deux terminaux ne se démarque en termes de design, ce n’est pas pour rien que nous sommes confrontés à des lignes de construction déjà vues dans de nombreux autres terminaux à bas prix. Ils ne sont pas excessivement gras, ils tiennent bien la main et sont généralement assez jolis. Maintenant bien, où si les deux terminaux diffèrent est sur l’écran.

Le realme 7 Pro mise sur la technologie AMOLED pour l’écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD +, quelque chose qui lui donne beaucoup de qualité, de netteté, de niveaux de luminosité et d’angles de vision. Au contraire, nous n’avons qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz par rapport aux 90 de son prédécesseur le realme 6 Pro et le realme 7 normal. Tout cela accompagné d’un trou dans l’écran pour cacher la caméra frontale.

Le Xiaomi Mi 10 Lite, quant à lui, dispose d’un écran OLED de 6,57 pouces avec une résolution Full HD +. Comme pour le realme 7 Pro, nous avons ici également un taux de rafraîchissement de 60 Hz bien que pour « cacher la caméra frontale », la marque chinoise a opté pour l’encoche toujours controversée au lieu de la solution plus élégante du trou dans l’écran. Question de goût.

Appareils photo: normaux dans cette gamme de prix

Le realme 7 Pro a un capteur principal de 64 mégapixels capable d’obtenir des résultats brillants, bien détaillés et nets. Il dispose également d’un ultra grand angle (8 MP) adapté aux scènes de jour avec une bonne quantité de lumière et d’un double capteur de 2 mégapixels, macro et portraits qui malheureusement n’atteignent pas les résultats escomptés. À l’avant, nous trouvons un capteur de 32 MP.

Le Xiaomi Mi 10 Lite, équipe quatre caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 48 MP et une ouverture f / 1,79, accompagné d’un grand angle de 8 MP et d’une ouverture de f / 2,2, d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’une ouverture de f / 2,4 et d’un objectif macro de 5 MP et d’une ouverture de f / 2,4. Devant ce Mi 10 Lite, nous trouvons une seule caméra frontale de 16 MP et une ouverture f / 2,5, également de qualité suffisante pour prendre de bons selfies.

Quant aux chiffres le realme 7 Pro remporte la section photographique du Xiaomi Mi 10 Lite bien qu’en pratique les deux terminaux soient très « similaires ». N’oubliez pas que les deux appareils présentent les mêmes inconvénients, en particulier en ce qui concerne la capture de macro et de portrait.

Batterie: le Xiaomi n’est pas un rival du realme

Commençons par le Xiaomi Mi 10 Lite. Dans ce modèle, nous trouvons une batterie de 4160 mAh avec une charge rapide de 20 W ce qui est sans aucun doute une bonne configuration pour avoir une bonne autonomie pendant des heures et des heures sans prendre trop de temps à la recharger. Maintenant, malgré la bonne configuration de cet appareil, il ne correspond pas au realme 7 Pro.

Car l’appareil chinois dispose d’une batterie de 4500 mAh atteignant 6 ou 7 heures d’écran sans problème mais là où il se démarque vraiment, c’est dans sa vitesse de chargement. Pourquoi la technologie SuperDart 65 W est géniale car en seulement 20 minutes, l’appareil peut être chargé de 0 à 50% de batterie.

Processeur: ici Xiaomi remporte la partie

Le realme 7 Pro monte un Snapdragon 720G équipé de 8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Les performances de l’appareil sont excellentes et nous pouvons exécuter presque tous les jeux et applications sans broncher. Maintenant, d’après nos tests, nous pouvons trouver dans les cas des points de décalage bien que ce soit plus à cause du logiciel que de la section technique.

Le Xiaomi Mi 10 Lite, quant à lui, monte un Qualcomm Snapdragon 765G bien que nous descendions ici à 6 Go de RAM. Ce processeur est quelque peu supérieur au realme mais la vérité est que l’utilisateur moyen (la cible de ces appareils) ne remarquera pas la différence. Bien sûr, malgré le fait qu’il n’y a pas peu d’utilisateurs qui ne prennent pas en charge MIUI, [la capa de personalización de Xiaomi está por encima de la de realme]8https: //45Secondes.fr/trucos/moviles/trucos-miui-12), non seulement en stabilité mais aussi en fonctionnalités.

realme 7 Pro vs Xiaomi Mi 10 Lite: lequel choisir?

En bref, les deux terminaux sont les meilleures options si nous sommes cherche quelque chose pour environ 300 euros. Les deux smartphones sont assez similaires et ce sont de petits détails qui les différencient.

Dans notre cas on reste avec le Xiaomi Mi 10 Lite pour sa charge rapide, pour son meilleur processeur et parce que nous considérons que son logiciel est quelques crans au-dessus de celui du realme. Maintenant, les deux sont d’excellentes options et quelle que soit celle choisie, ce sera juste.

Rubriques connexes: Téléphones, Realme, Xiaomi

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂