Realme 7 Pro et Realme 6 Pro commencent à recevoir Realme UI 2.0 basé sur Android 11

28 avr.2021 17:52:37 IST

Realme a commencé à déployer la mise à jour de la version stable de realme UI 2.0 pour les utilisateurs de Realme 7 Pro et Realme 6 Pro. Realme a également publié la dernière version C.20 pour que les utilisateurs de la bêta ouverte puissent en profiter à l’avance. La mise à jour sera poussée dans un déploiement par étapes pour assurer la stabilité de cette mise à jour. Au départ, un nombre limité d’utilisateurs recevront la mise à jour de manière aléatoire et bénéficieront d’un déploiement plus large dans quelques jours après s’être assuré qu’il n’y a pas de bogues critiques. Aussi pour recevoir cette mise à jour, les utilisateurs doivent s’assurer que leur appareil est mis à jour vers la version requise A.37 (RMX2170PU_11.A.37).

Après la mise à niveau, le premier démarrage peut prendre plus de temps, surtout s’il existe de nombreuses applications tierces sur un appareil. Dans un tel scénario, les utilisateurs peuvent laisser leur téléphone pendant 5 heures après que le téléphone est complètement chargé ou utiliser le téléphone mobile pendant 3 jours normalement, puis l’appareil reviendra à la normale.

Realme mettra également à jour un lien de téléchargement manuel vers son site Web dans les prochains jours.

Realme UI 2.0 pour Realme 6 Pro, Realme 7 Pro: Quoi de neuf?

Avec la mise à jour de l’interface utilisateur, les utilisateurs de Realme 6 Pro et Realme 7 Pro pourront désormais créer leur fond d’écran en sélectionnant les couleurs de leurs photos. Une fonction de zoom inertiel est ajoutée, ce qui rend le zoom plus fluide pendant la prise de vue vidéo. La fonction de niveau et de grille est également ajoutée pour une meilleure composition vidéo.

Le Realme UI 2.0 est également livré avec une fonction d’adaptabilité d’écran qui a trois styles de mode sombre: amélioré, moyen et doux; Les fonds d’écran et les icônes peuvent être réglés en mode sombre et le contraste de l’affichage peut être ajusté automatiquement à la lumière ambiante. Le système peut prendre en charge les icônes tierces pour les applications sur l’écran d’accueil.

Le mode écran partagé permet de faire glisser du texte, des images ou des fichiers hors d’une fenêtre flottante ou d’une application vers une autre application. Le mode Tiroir a ajouté des filtres pour permettre le filtrage des applications du téléphone par ordre alphabétique, par heure d’installation ou fréquence d’utilisation pour trouver rapidement une application.

Des améliorations ont également été apportées au mod Immersif. Les joueurs peuvent désormais changer la façon d’invoquer Game Assistant. Il y a quelques effets de vibration optimisés supplémentaires pour la saisie de texte et le gameplay.

Un algorithme AI est ajouté pour contrôler la vitesse de charge la nuit afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs peuvent désormais déterminer une période pendant laquelle la fonction Ne pas déranger est activée. La nouvelle capsule de sommeil aide à planifier les temps d’arrêt et à sécuriser le temps de sommeil d’une personne.

Le « cloneur de système » permet la création d’un clone de système à partir du système principal et utilise différentes empreintes digitales pour entrer dans différents systèmes. Les utilisateurs peuvent afficher rapidement leurs informations d’urgence, même sur l’écran de verrouillage, aux premiers intervenants. La fonction Coffre-fort permet de synchroniser les photos d’un Coffre-fort privé avec le cloud.

Avec Realme UI 2.0, les utilisateurs peuvent également utiliser le code QR pour partager des points d’accès personnels.

Une autre mise à jour est l’amplificateur de son, qui peut amplifier les sons faibles dans l’environnement et adoucir les sons forts lorsque vous portez des écouteurs.

