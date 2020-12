Realme 7 et Narzo 20 Pro reçoivent une nouvelle mise à jour logicielle avec le correctif de sécurité de novembre, les correctifs et plus

Realme a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle avec la version logicielle RMX2151PU_11.A.69 pour les deux appareils Realme 7 et Narzo 20 Pro. Les journaux des modifications de la dernière mise à jour apportent le correctif de sécurité de novembre et incluent également quelques corrections de bogues et optimisations de caméra pour Realme 7 et Narzo 20 Pro.

La dernière mise à jour logicielle optimise également l’algorithme de contrôle tactile et a amélioré l’expérience de contrôle tactile. La mise à jour optimise la caméra pour une meilleure qualité d’image de l’objectif principal. Il optimise également le problème de faible clarté du portrait de la caméra frontale et l’effet d’image de Super nightcape.

Veuillez noter que la dernière mise à jour logicielle pour Realme 7 et Narzo 20 Pro se déploie par étapes, elle sera donc disponible pour un petit nombre d’utilisateurs à partir de maintenant et commencera bientôt à être déployée pour tous les utilisateurs dans quelques-uns jours après s’être assuré qu’il n’y avait pas de bogues critiques.

Vous trouverez ci-dessous les journaux de modifications complets de la dernière mise à jour logicielle pour Realme 7 et Narzo 20 Pro.

Version de l’interface utilisateur: RMX2151PU_11.A.69

Sécurité

Mise à jour du correctif de sécurité Android: novembre 2020

Caméra

Qualité d’image optimisée de l’objectif principal

Optimisation du problème de faible clarté des portraits de la caméra frontale

Optimisation de l’effet d’image de Super night scape

Toucher

Optimisation de l’algorithme de contrôle tactile et amélioration de l’expérience de contrôle tactile

Système