Realme 7, 7 Pro sera lancé en Inde le 3 septembre: tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’équipe de nouvelles de tech227 août 2020 18:18:29 IST

Realme a officiellement confirmé qu’il lancera Realme 7 et Realme 7 Pro en Inde le 3 septembre. Le prédécesseur de la prochaine série de smartphones est la série Realme 6 qui comprend Realme 6 (Critique), Realme 6 Pro (Critique).

Le tweet de Realme confirme que l’événement de lancement aura lieu à 12h30 le 3 septembre. En plus de cela, la société a également révélé que les deux smartphones seront livrés avec un écran perforé et abriteront une batterie prenant en charge une charge rapide SuperDart de 65 W.

Le nom est 7 … # realme7

Présentation de la technologie de charge la plus rapide de l’Inde et de la caméra quadruple 64MP de 2e génération dans le segment de milieu de gamme.

Préparez-vous à #CaptureSharperChargeFaster.

Première # realme7 & # realme7Pro à 12h30, le 3 septembre sur nos chaînes officielles.https: //t.co/GocO44SynR pic.twitter.com/Xmot7CKjnI – realme (@realmemobiles) 27 août 2020

Realme 7 et Realme 7 Pro comporteront une configuration quad-caméra 64 MP à l’arrière.

le le microsite de l’entreprise révèle que la vente “Blind Order” a déjà débuté pour les deux smartphones. Tout ce que vous avez à faire est de payer 1000 Rs entre le 27 août et le 2 septembre, puis le reste de l’argent entre le 3 septembre et le 15 septembre. Une fois le paiement intégral effectué, votre smartphone sera expédié.

Sur Realme 7, ces acheteurs recevront un coupon de Rs 100 pour les produits Realme AIoT qui sera crédité sur leurs comptes le 16 septembre.

Si vous envisagez d’acheter Realme 7 Pro via cette vente à l’aveugle, vous obtiendrez un coupon de réduction aléatoire de Rs 500 à Rs 1000 sur d’autres téléphones. Il sera crédité sur votre compte le 16 septembre.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂