Realme 7 5G: un fléau vers le milieu de gamme avec la 5G pour moins de 300 euros et un écran 120 Hz

Realme s’impose comme l’une des marques les plus prolifiques de l’année et ne cesse de nous donner des raisons. Alors que dans sa vitrine du milieu de gamme, nous avions déjà vu les Realme 6 et Realme 6 Pro, les Realme 7 et Realme 7 Pro et les Realme 7X et 7X Pro vient maintenant un nouveau membre de cette série: le nouveau Realme 7 5G.

C’est une nouvelle option de milieu de gamme qui vient d’ajouter Prise en charge de la 5G dans cette nombreuse ligne Realme. Un jumeau du Realme 7 avec un design repensé et le processeur Dimensity 800U de MediaTek, voyons ce qu’il offre d’autre.

Fiche technique Realme 7 5G

Realme 7 5G écran 6,5 pouces

FullHD + à 2400 x 1080

Rapport 20: 9

Rafraîchir à 120 Hz

Corning Gorilla Glass Processeur MediaTek Dimensity 800U Mémoire RAM 6/8 Go LPDDR4x Espace de rangement 128 Go UFS 2.1

Micro SD Caméras frontales 16 mégapixels f / 2.1 Caméras arrière 48 mégapixels f / 1,8

8 mégapixels f / 2.3 super grand angle

Objectif macro f / 2.4

Caméra monochrome f / 2.4

Vidéo 4K à 30 ips Batterie 5 000 mAh

Dart charge rapide à 30W Système opératif Android 10

Interface utilisateur Realme Connectivité 5G SA / NSA, DSDS

4G

WiFi bi-bande

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

Prise casque

USB type C Dimensions et poids 162,2 x 75,1 x 9,1 mm

195 grammes Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral Prix 279 euros

Ça montre, ça sent, Realme est présent (dans le design)

Étant une version vitaminée de son prédécesseur, la pièce a peut-être été garder les lignes de conception. Nous disons cela quand nous voyons que l’arrière imite la double finition que nous avons vue dans le Realme 7, bien que le module qui comprend les quatre caméras arrière soit plus similaire au Realme 7 Pro dans sa forme.

À l’avant, nous voyons que la caméra subjective sort par un trou dans le coin supérieur gauche et que l’écran s’insère dans des cadres plus minces sur les bords supérieur et latéraux que dans le bas.

Le bord a une finition mate et on y voit les boutons physiques et le port USB Type-C et la mini-prise de 3,5 millimètres à la base. C’est aussi un endroit où ça va le lecteur d’empreintes digitales, qui n’est pas intégré à l’écran car il n’a pas été intégré à ses prédécesseurs.

120 hertz sur un panneau iPS qui nous ressemble

On y voit une option hybride entre le 7 et le 7 Pro, puisque dans ce cas l’AMOLED est laissé de côté contrairement au 7 Pro mais le taux de rafraîchissement est augmenté par rapport au 7. Ainsi, ce que nous voyons est un un panneau LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Il se maintient Résolution FullHD + et le rapport d’écran est de 20: 9. Selon Realme, l’écran profite de 90,5% de la façade, profitant de ce que nous avons mentionné précédemment à propos de son design.

Parier sur la 5G comme différence

Quant au processeur, c’est l’un des premiers téléphones à inclure cela Dimensity 800U par MediaTek, un processeur de milieu de gamme qui porte le modem 5G à la main (la principale différence de ce mobile avec ses «proches»). Il existe une option de 6 et 8 Go de RAM (LPDDR4X) et une seule option de 128 Go de stockage (UFS 2.1), avec une extension possible via microSD (ou double SIM).

La batterie Realme 7 5G est 5 000 mAh, héritant ainsi de celui qui a la plus grande capacité parmi ses prédécesseurs directs. En complément, il dispose également d’une charge rapide Dart à 30 W, avec laquelle la promesse est une bonne autonomie et une charge de peu de temps, bien que nous vérifierons cela dans l’analyse.

En parlant de appareils photoIl y en a quatre à l’arrière, qui présentent une combinaison plus que familière: capteur principal, objectif grand angle et capteurs de remplissage. Plus précisément, nous voyons ce qui suit:

Appareil photo principal de 48 mégapixels. Samsung S5KGM1ST 1 / 1,73 ”avec ouverture f / 1,8 et taille de 0,8 um pour chaque pixel.

Grand angle de 8 mégapixels. Ouverture f / 2,3 et amplitude de 119º.

Macro de 2 mégapixels. Mise au point à 2,4 cm et ouverture f / 2,4

Monochrome 2 mégapixels. Ouverture F / 2,4.

Caméra frontale de 16 mégapixels. Ouverture f / 2.1 et amplitude de 79,3º.

Versions et prix du Realme 7 5G

L’une des revendications de ce Realme peut parfaitement être son prix de départ, car c’est l’un des plus bas que nous ayons vu pour un milieu de gamme avec 5G en Europe. Le Realme 7 5G fait partie du 279 euros, bien qu’en tant qu’offre de lancement pour le Black Friday, ce sera pour 229 euros jusqu’au 30 novembre exclusivement sur Amazon.

Le mobile peut être acheté à partir d’aujourd’hui 19 novembre et sera disponible dans une seule teinte (bleu) pour le moment.