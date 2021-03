Réalisateur de «WandaVision»: d’autres épisodes étaient prévus

Après neuf épisodes en huit semaines, la série « WandaVision » de Marvel sur Disney + a finalement pris fin vendredi dernier, concluant le mystère de Hex de Wanda Maximoff à Westview, New Jersey, ce que nous ne savons pas, c’est qu’il y avait un plan pour 10 épisodes par moment lors de sa production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Super Nintendo World Orlando ouvrirait ses portes en 2025

Directeur de « WandaVision » Matt Shackman Il est récemment apparu sur Fatman Beyond avec Kevin Smith et Marc Bernardin pour parler de toute la carrière de « WandaVision ». A expliqué que diverses modifications ont été apportées tout au long de la production, y compris le raccourcissement de la durée du programme lui-même.

« Eh bien oui, les choses ont continué à changer et à se casser à nouveau, » dit Shakman. «L’histoire changeait, en particulier beaucoup de choses du monde réel et la fin. Il y a eu beaucoup d’expérimentation et nous avons en quelque sorte essayé différentes choses. «