Réagir à l’accord Funimation-Crunchyroll

La semaine dernière, Funimation (et leur société mère Sony Pictures) a fait l’annonce monumentale de l’acquisition de son rival en streaming d’anime, Crunchyroll. Cela signifiait que deux des plus grands services de streaming d’anime seraient désormais sous un même toit. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les fans d’anime? Les plus grands fans d’anime de notre équipe pèsent sur le Funimation-Crunchyroll traiter.

MAT

Avec l’achat de Crunchyroll, Sony et Funimation ont essentiellement accaparé le marché du streaming d’anime. En tant que personne abonnée aux deux services, cette offre m’inquiète en fait, et pas d’un point de vue financier. Je pense en fait que Sony proposera une offre globale pour les deux services. Autrement dit, s’il y aura encore deux services.

C’est là que je m’inquiète vraiment. Crunchyroll et Funimation ont tous deux des avantages et des inconvénients avec leurs plates-formes. Crunchyroll dispose d’une application de streaming et d’un site Web extrêmement conviviaux. Il est mis à jour régulièrement avec du contenu nouveau et original, y compris des nouvelles d’anime, et il est organisé et a rarement des bugs. D’autre part, Funimation propose des doublages là où Crunchyroll ne le fait pas et dispose d’une bonne application téléphonique. Cependant, j’ai été très déçu par leur site Web. J’ai traité beaucoup plus de bugs avec le site Web de Funimation que Crunchyroll. Les vidéos ne se chargent parfois pas et si vous êtes au milieu d’une frénésie, le site Web sautera en pensant que vous partez du début ou de la dernière saison. Cela m’est arrivé assez souvent lorsque j’ai commencé ma frénésie One Piece plus tôt cette année. La situation était si mauvaise, parfois, que j’ai examiné Crunchyroll et que je n’y suis jamais retournée.

Donc, l’idée que Crunchyroll fasse maintenant partie de Funimation ne me convient tout simplement pas. Si Sony décide de conserver les deux, l’un en tant que service d’abonnement et l’autre en tant que service de doublage, je pense que cela pourrait être formidable pour les fans d’anime. Même si Sony décide de les fusionner ou de s’en débarrasser, tant que c’est la plate-forme de Crunchyroll qui survit, mais avec les doublages et les produits Funimation, c’est bien beau aussi. J’espère vraiment que la plate-forme Funimation n’est pas le seul service à la fin de la journée.

Cela dit, je ne pense pas que Sony éliminerait carrément l’une ou l’autre des marques. Les deux sont beaucoup trop précieux, comme l’indique le prix de plus d’un milliard de dollars de Crunchyroll. La question est, cependant, pourquoi garderaient-ils deux services de streaming d’anime concurrents? Il se peut qu’ils prévoient d’utiliser le fait que Crunchyroll est un service international, là où Funimation ne l’est pas, pour accroître encore leur influence animée. Cela signifierait-il que Crunchyroll se dissoudra dans Funimation (ou vice versa) pour devenir un fournisseur de services d’anime mondial géant pour les doublages et les sous-marins? C’est ce que je suppose que Sony décide en ce moment.

Je me demande aussi ce qui se passerait avec Originaux Crunchyroll, leur ligne de programmation d’anime originale. Will montre comme « Le Dieu du lycée« , »Équinoxe d’onyx« , »Noblesse», Et ainsi de suite être autorisé à continuer? J’espère que cet achat n’étouffera pas les animes nouveaux et originaux, principalement parce qu’il pourrait éventuellement surcharger leur budget.

Lorsque l’accord a été annoncé, PDG de Funimation Global Group, Colin Decker dit que, «Combiner ces deux grandes entreprises sera une victoire pour les fans et nous permettra d’être compétitifs à une échelle véritablement mondiale.» Cela pourrait très bien être une victoire pour les fans, car cela pourrait signifier un nouveau contenu pour les fans d’anime du monde entier. Cependant, connaissant l’histoire de Funimation et à quel point son service est imparfait, cela inquiète ce fan d’anime.

BECKY

J’étais en fait en train de choisir entre Funimation et Crunchyroll quand la nouvelle a éclaté que les deux allaient s’unir. Je ne connais pas parfaitement ces services de streaming, mais j’en sais suffisamment pour être d’avis que cette tournure des événements n’est pas une bonne chose. C’est un fait bien connu que les industries souffrent en cas de manque de concurrence. Maintenant que Funimation a essentiellement absorbé sa principale concurrence (bien que nous ne sachions pas exactement à quoi cela ressemblera), il y a toutes les chances que l’expérience de streaming d’anime en souffre.

J’espère que je me trompe, mais jusqu’à ce que nous obtenions plus de détails, je suis très inquiet de la façon dont cet accord se déroulera.

S0LEB

Ok, écoutez les gens. C’est un énorme achat pour Sony et ne m’excite que pour ce qui est à venir. Je suis un grand fan de séries comme Dragon Ball, Confrérie Fullmetal Alchemist, Un coup de poing, Mon université de héros, et d’autres… mais que veux-je voir de cette fusion de deux des plus grandes plateformes de streaming d’anime de la planète?

Espérons que quelque chose de complètement différent de ce que vous pensez. Étant donné que Sony possède maintenant cela, je veux voir plus d’intégration de ce méga service de streaming d’anime dans leurs produits. Par exemple, pourquoi ne pas inclure ce service avec PS + sans frais supplémentaires? L’ajouter en tant que coût / abonnement supplémentaire rendra plus difficile pour les utilisateurs actuels de PS + de faire le saut.

Deuxièmement, je veux voir une série animée sur le thème de Sony! Je sais que ce ne sont que des services de streaming et non des studios d’animation, mais l’enfer Sony a plus qu’assez de studios et a maintenant des relations avec une tonne de studios d’animation pour y parvenir! Ne serait-il pas étonnant d’avoir des séries animées basées sur Inexploré, Fantôme de Tsushima, Dieu de la guerre, et même Homme araignée! Faisons-le Sony!

MIKE

Comme Matt, je crains que Funimation absorbera Crunchyroll à son propre service, retirant ainsi Crunchyroll du marché, et prions que cela ne se produise pas. J’espère qu’avec deux services sous l’égide de Sony, cela permettra à Funimation d’avoir plus de contacts avec les studios, et avec ce contenu potentiellement plus simuldub, ou peu de temps après la diffusion originale.

Passons à ma principale préoccupation: la censure. Certaines entreprises comme le maintenant mort 4KidsTV avait la mauvaise habitude de modifier le contenu d’une émission pour la rendre plus adaptée aux PC ou aux enfants, ruinant ainsi la vision originale des studios d’anime de l’émission. Cela peut être n’importe quoi, d’un objet entre les mains de quelqu’un, à la nudité estompée, ou même au changement de mots maudits ou à des conversations entières.

Il y a des moments où le studio d’anime original utilisera sa propre censure pour le soulagement comique, comme prévu, mais je ne pense pas que les distributeurs américains ou étrangers devraient avoir le droit de modifier le contenu. Funimation déclare qu’ils publient le contenu tel quel depuis le studio d’anime, mais je crains que Sony ne commence à appliquer une censure qui affectera à la fois Funimation et Crunchyroll.

Restez à l’écoute pour plus de couverture de l’avenir de Crunchyroll et Funimation.