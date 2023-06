Ready Room de Star Trek publie un aperçu de la saison 2 de Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds prépare son retour pour la saison 2. La série apportera certainement une toute nouvelle galaxie d’excitation aux fans. La deuxième saison de la série très attendue arrivera bientôt à Paramount+. Le spectacle promet aux randonneurs un regard neuf et vivifiant sur les voyages de l’USS Enterprise sous le commandement du capitaine Christopher Pike, incarné par Mont Anson tel que vu sur la chaîne Paramount + sur Youtube.





Les fans impatients de la première saison sont maintenant au bord de leur siège, attendant de voir si cette saison à venir pourra au moins égaler ou mieux surpasser les performances stellaires de son prédécesseur. Pour assouvir l’appétit des randonneurs, Paramount + a publié un aperçu de la saison à venir sur La salle de prêt. Wil Wheaton, un Star Trek aficionado, a animé l’émission.

L’épisode spécial emmène les fans dans un voyage passionnant dans les coulisses de la nouvelle saison, intitulé à juste titre Star Trek : d’étranges nouveaux mondes: Exploring Season 2. Il comportait des interviews des principales stars de la série, Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck et d’autres membres de la distribution. La vidéo comprenait également des conversations révélatrices avec les producteurs exécutifs Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers et Alex Kurtzman.

USS Enterprise s’aventure davantage dans l’inconnu

La nouvelle saison promet de prendre de « grandes balançoires » et de plonger dans des territoires que Star Trek n’a pas encore explorés. C’est une affirmation audacieuse, mais les showrunners Goldsman et Myers, ainsi que le producteur exécutif Kurtzman, semblent déterminés à tenir cette promesse, comme en témoigne la bande-annonce pleine d’action de la saison. Les épisodes de cette saison devraient embrasser un large éventail de tons, allant de l’aventure à enjeux élevés à la comédie légère, ajoutant ainsi une nouvelle profondeur et complexité aux personnages bien-aimés.

Dans un mouvement particulièrement notable, le deuxième épisode, Ad Astra Per Aspera, mettra en vedette la cour martiale de Number One (Rebecca Romijn), un scénario qui fait un clin d’œil aux épisodes dramatiques classiques de la salle d’audience qui sont un incontournable de la franchise Star Trek .

Mais le « plus gros swing » pourrait être le prochain crossover comique avec Star Trek : ponts inférieurs dans le septième épisode intitulé Ces vieux scientifiques. Dans une étape sans précédent, les stars de Lower Decks Tawny Newsome et Jack Quaid donneront vie à leurs Ensigns animés, Beckett Mariner et Brad Boimler, dans un format d’action réelle. Réalisé par Jonathan Frakes, cet épisode symbolise l’ambition audacieuse de la série de repousser les limites de la Star Trek univers.

Le plaisir et l’excitation ne s’arrêtent jamais là. Des rumeurs circulent selon lesquelles les derniers épisodes de la deuxième saison seront tout simplement époustouflants. Les fans peuvent s’attendre à ce qu’il soit impressionnant. Étrange nouveau monde La saison 2 devrait amener la franchise à des sommets jamais vus auparavant, maintenant qu’elle a pris la bannière comme fleuron Star Trek série pour Paramount+. Le spectacle embrasse son mantra pour « aller hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant ».

Les fans peuvent commencer à marquer leurs calendriers le 15 juin, jeudi, alors que l’USS Enterprise commencera son voyage pour la deuxième saison. Le public embarquera dans un nouveau voyage passionnant avec le capitaine Pike et son équipage alors qu’ils s’aventurent dans de nouveaux mondes étranges et recherchent une nouvelle vie et une nouvelle civilisation.