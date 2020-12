« Ready Player Two »: Les premières critiques du roman ne sont pas favorables

En 2011, l’écrivain américain Ernest Cline aurait repris certains éléments d’un roman dystopique et, l’ornant d’un grand nombre de références à la culture geek (et accessoirement, rendant un hommage attachant à la culture populaire des années 80), publierait « Prêt Player One« Un roman qui deviendrait rapidement un best-seller et, à ce jour, est considéré par beaucoup comme » le Saint Graal de la sous-culture geek « .

En 2015, Cline partagerait ses intentions de poursuivre l’histoire, confirmant son écriture en 2017. Le 24 novembre, il publierait le livre tant attendu avec le titre de «Prêt joueur deux« , Qui jusqu’à présent n’est disponible que dans sa version anglaise.

Ce nouveau roman présenterait un nouveau récit mettant en vedette les personnages du premier opus, bien qu’il chercherait à préserver son style de présentation d’une quantité industrielle de références à des éléments de la culture populaire. Les premières critiques et impressions du livre ont déjà commencé à émerger, et celles-ci ne présentent pas de perspectives favorables pour l’auteur.

Inutile de dire que l’auteur aurait également précisé dans de récentes interviews que le grand succès du film sorti en 2018 sous la direction de Steven Spielberg cela aurait été un facteur déterminant dans la vitesse à laquelle le roman était terminé.

Alors que son prédécesseur a été félicité pour sa fraîcheur et sa construction du monde, des critiques comme celle de La sonnerie ils soulignent que cet épisode «perd la créativité et l’équilibre qui rendaient son monde fictif digne d’être exploité». AVClub Note que Cline «Vit toujours dans le passé, et contrairement à Patauger (le protagoniste) il ne peut pas sauver le monde par le pouvoir de la nostalgie ».

« Il existe une multitude de nouveaux mondes centrés sur les films, la musique et la littérature préférés des fans. Patauger et ses amis voyagent, et les blagues intérieures et les références claires à ce matériel gardent ‘Ready Player Two«se sentir comme un échec total», dit la revue de IGN.

L’examen le plus sévère à ce jour serait celui de USA aujourd’hui, ce qui garantit que «s’il s’agissait d’un jeu vidéo, ce serait un ‘side-scroller’ qui vous fait avancer en temps mesuré et ne vous permet jamais d’explorer la carte … Comme pour les suites de films auxquelles nous ne nous attendons pas, la nostalgie jouera dans la façon dont le les lecteurs satisfaits ou oublieux seront attristés par les déceptions de cette suite. «

Alors que son prédécesseur avait déjà conclu un accord immédiat pour son adaptation avant même sa publication, jusqu’à présent, aucun plan n’a été révélé concernant une éventuelle adaptation de cette suite.