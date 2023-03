Ready or Not Directoring Duo aimerait faire une suite

Le duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui sont collectivement connus sous le nom de Radio Silence, espèrent un jour créer une suite à leur hit d’horreur de comédie noire de 2019, Prêt ou pas. S’adressant à Comicbook.com, Bettinelli-Olpin a révélé qu’ils « adoreraient » ramener Samara Weaving en tant que mariée sans prétention Grace le Domas et découvrir ce que le personnage a fait depuis qu’il a survécu aux événements du premier match.





« C’est l’espoir. Nous serions ravis. »

Avec Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny et Andie MacDowell, Prêt ou pas voit le caractère sacré du mariage aller directement en enfer lorsqu’une jeune mariée rivalise dans une tradition séculaire avec son nouveau mari et sa famille Le Domas incroyablement riche et excentrique. La nuit de noces de la mariée prend une tournure soudaine pour le pire lorsqu’elle se retrouve au centre d’un jeu mortel de « cache-cache » et doit combattre sa belle-famille pas si aimable pour survivre.

Prêt ou pas a rencontré une réponse extrêmement positive de la part des critiques, qui ont loué l’approche subversive du film et la performance principale de Samara Weaving. Alors qu’une suite doit encore se concrétiser, le Bettinelli-Olpin a précédemment partagé quelques idées pour un suivi. Et il s’inspirerait de l’un des plus grands héros du film d’action.

« Nous en avons beaucoup parlé et j’ai l’impression que nous voulons laisser le public le découvrir par lui-même. Je pense que nous avons tous notre propre opinion », a déclaré Bettinetlli-Olpin en 2019. « Je sais que nous avons en a beaucoup parlé en termes de modèle Terminator 2 de Sarah Connor, personne ne croit son genre de chose. Quant à ce qu’est ce lendemain, je pense que nous pouvons dire en toute sécurité que ce serait chaotique, c’est le moins qu’on puisse dire. ”





Radio Silence Now à la barre de la franchise Scream

Le duo de cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett est actuellement très occupé, le couple étant désormais à la tête de l’emblématique Crier la franchise. Suite à la requelle de l’an dernier, CrierRadio Silence continue la saga slasher avec Cri VI, qui emmène Ghostface hors de Woodsboro et à New York. La suite suit les quatre survivants des meurtres de Ghostface dans Scream l’année dernière alors qu’ils quittent Woodsboro, dans l’espoir de commencer un nouveau chapitre à New York. Malheureusement, leurs espoirs seront rapidement anéantis lorsque quelqu’un de nouveau commencera à porter le masque Ghostface et à les tourmenter tous à nouveau.

Cri VI verra plusieurs acteurs du récent redémarrage reprendre leurs rôles, notamment Melissa Barrera dans Sam Carpenter, Jenna Ortega dans Tara Carpenter, Mason Gooding dans Chad Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown dans Mindy Meeks-Martin. Le reste de la distribution de soutien comprend Dermot Mulroney, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori, Jack Champion, Devyn Nekoda, Liana Liberato et Josh Segarra, avec Courtney Cox reprenant le rôle de l’incontournable de la série Gale Weathers aux côtés de Hayden Panettiere, qui revient comme Cri 4 survivant Kirby Reed.

Cri VI devrait sortir en salles à partir d’aujourd’hui et marque un autre succès critique pour Radio Silence.