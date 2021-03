Read Only Memories: NEURODIVER revient à Neo-San Francisco sur PS5, PS4

La suite du jeu d’aventure de style rétro PlayStation 4 et PS Vita 2064: Read Only Memories enquêtera sur PS5 et PS4 cette année, a annoncé le développeur Midboss. Bien que sa sortie soit déjà prévue sur la console de dernière génération de Sony, le studio a ajouté le système de nouvelle génération de la société au mix, alors que Read Only Memories: NEURODIVER prépare un retour à Neo-San Francisco.

«Prenez le rôle d’ES88, un télépathe capable de plonger dans les souvenirs utilisé par MINERVA, une puissante organisation spécialisée dans la neurotechnologie et les phénomènes de projection extrasensorielle», lit-on dans le texte de présentation. « Chargé de traquer le papillon d’or, un psychique naturellement doué en liberté et faisant des ravages dans l’esprit subconscient de Neo-San Francisco, en utilisant le Neurodiver pour rechercher les souvenirs dans lesquels il se cache. »

Il y a une bande-annonce plus ancienne intégrée au-dessus qui devrait vous donner un avant-goût de ce à quoi vous attendre. Le développeur promet un «style d’art dynamique et coloré mis à jour» en plus de la «musique FM d’inspiration rétro de l’artiste Coda». Celui-ci ne plaira probablement pas à tous les goûts, mais il existe une démo sur Steam et sur Epic Games Store si vous voulez lui donner un tour.