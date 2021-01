Réactions pour la première du troisième chapitre de WandaVision

WandaVision est revenu à Disney + avec la première de son troisième épisode et est revenu à la surprise avec ses mystères. La série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany Il a eu un nouveau chapitre de sa première saison ce vendredi et a laissé les fans dans l’attente des questions non résolues qu’il a posées. Découvrez les meilleures réactions et mèmes après le lancement!

Contient des spoilers

Après avoir parcouru les années 1950 lors des débuts de l’émission, l’intrigue a avancé dans le temps et s’est déroulée dans les années 70. La première appelée « Maintenant en couleur » a donné une touche de modernité et pleinement concentré dans la grossesse de Wanda. Les tentatives du couple de cacher leur identité sont devenues plus difficiles jusqu’à ce que que ses deux jumeaux sont nés.

Les fans ont été ravis de l’épisode, ont fait des théories à ce sujet et se sont plaints parce qu’il faut attendre une semaine pour voir le prochain. La série est pleine de mystères car elle présente un monde où l’on ne sait pas encore ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. « Original, drôle, intéressant, surprenant et avec la bonne durée », a été l’un des éloges sur les réseaux sociaux.

WandaVision: réactions à la première du troisième chapitre sur Disney +

WandaVision a connu deux moments de tension particulière dans le troisième chapitre: La naissance de Billy et Tommy et la découverte que Géraldine fait partie de SWORD. Le logo de l’organisation, qui opère dans l’espace et est en charge du contrôle des races extraterrestres, est également apparu sur l’homme à l’égout à la fin du deuxième épisode.

Ma mère! quel troisième épisode de #Wandavision !!!!

J’ai besoin de voir le prochain déjà! Tout fonctionne parfaitement pour moi dans cette série ❤️ – Héctor Caro (@Hectorcaos)

22 janvier 2021





Le mystère a saisi les fans car tout semble indiquer que Wanda essaie de contrôler son monde face aux menaces de l’étranger. Quand il a nommé Pietro et Geraldine lui a dit qu’Ultron l’avait assassiné, il n’avait d’autre choix que de l’éloigner de sa vue.

De plus, une autre scène a provoqué l’intrigue des spectateurs: quand Agnès et Herb lui ont dit que le voisin « C’est venu parce que nous sommes tous … » et ils n’ont pas terminé la phrase. « Cette série s’améliore parfois. Je vois que les trois derniers vont être une folie maximale. Hilarant et avec un mystère qui accroche », était le ton des commentaires sur Twitter.