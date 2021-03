Famille moderne C’était sur toutes les lèvres ces dernières semaines pour les références que WandaVision a faites à propos de la série. L’émission emblématique a eu son hommage bien mérité sur l’émission Disney + et les fans ont exprimé leur joie. Maintenant, ce sera leur tour d’être au centre de la scène car L’événement ABC vient de lancer sa saison 11 sur Netflix. Découvrez les meilleures réactions et mèmes!

« Hé, tu es prêt? La saison 11 de Modern Family est sortie maintenant! Je ne sais pas pour toi, mais aujourd’hui il fait du marathon. », était la publication de la plate-forme de streaming en Amérique latine pour faire savoir que le 18 épisodes finaux sont déjà téléchargés dans le catalogue. Les nouveaux chapitres ont mis près d’un an à arriver car ils ont été initialement publiés le 8 avril 2020.

La série née en 2009 atteint pas moins de 250 épisodes et a remporté de nombreux prix au fil des ans. Alors que les premières saisons ont été plébiscitées et que ces dernières ont eu un accueil plus divisé, les fans avaient hâte de voir la fin finale de l’histoire.







Réactions et mèmes de la première de la saison 11 de Modern Family sur Netflix

Parmi les premières réactions, il y a ceux qui ont dit qu’ils allaient marathon ce soir, d’autres qui ont exprimé leur tristesse à la fin du programme et il y a eu ceux qui en ont profité pour dire que Modern Family fait partie des meilleures sitcoms qui existent. « Modern Family 11 a déjà été mis en ligne sur Netflix. Aujourd’hui, je suis reconnaissant envers celui ci-dessus », était le ton des commentaires.

Ce netflix a mis la saison 11 de la famille moderne est la meilleure chose qui me soit arrivée ces jours-ci – Camilona (@CamilaOcegueda)

2 mars 2021





De quoi parle la saison 11 de Modern Family?

La saison 11 suit l’évolution de chaque membre. Dans les tout nouveaux chapitres, Jay Pritchett a un changement majeur dans son activité, Hayley a une nouvelle facette de la maternité, Mitch et Cam Ils doivent faire face aux désirs de leur fille Lily et Gloria Il continue avec ses commentaires sarcastiques et comiques. La fin est difficile pour tous les personnages et pour cette raison, l’épilogue comporte deux épisodes.