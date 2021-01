Réactions et mèmes après la première de Cobra Kai 3

Cobra Kai faisait partie des séries les plus réussies de 2020 lorsqu’elle est arrivée sur Netflix avec ses deux premières saisons. Le géant du streaming a remarqué l’événement qui est né sur YouTube Premium et a acquis une série qui faisait également fureur sur son service. Après une longue attente de six mois, les nouveaux épisodes sont enfin arrivés et les réactions des fans ont été immédiates. Découvrez les meilleurs et les mèmes qu’ils ont créés!

Pas de spoilers

Basé sur l’univers du célèbre film Karate Kid, la série est devenue très populaire à son arrivée sur Netflix étant le deuxième le plus vu dans la semaine de sa sortie, selon Nielsen. En outre, le programme était le quatrième plus recherché sur Google en 2020 dans le monde selon ce qui a été publié par le leader technologique.

Grâce aux données fournies par le site Flixpatrol, on peut observer comment Cobra Kai Il est déjà en tête du classement mondial du service de streaming avec un seul jour à l’antenne: est le premier depuis États-Unis vers l’Argentine, avec la Colombie comme seule exception (il y en a un troisième). Une autre région de la planète où il est devenu fort était en Grèce et Turquie.

Cobra Kai: réactions et mèmes après la première de la troisième saison sur Netflix

« C’est un bijou, une superbe série, le budget de Netflix a été remarqué. Bonne histoire, j’aime que ce ne soit pas seulement de la nostalgie si cela ne vous emmène pas au-delà de la vie de chaque personnage, j’ai hâte à la saison 4 », était le ton des commentaires des fans sur Twitter après le lancement. En octobre, il a été renouvelé pour un an de plus, de sorte que les fans attendent déjà plus d’épisodes.

Parmi les aspects les plus appréciés figurait le spectaculaire camée de Elisabeth shue dans le rôle d’Ali Mills. L’actrice de 57 ans (lorsqu’elle était dans Karate Kid, elle avait 20 ans) a un rôle majeur avec des apparitions dans deux épisodes différents.

