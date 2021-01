Réactions d’un nouvel épisode de Hanyo no Yashahime

Hanyo no Yashahime Il est sorti en octobre avec de grandes attentes pour être la suite de InuYasha. La série en ce moment répond à ce qui est attendu car a réussi à atteindre la quatrième position de l’anime le plus vu au Japon à ses débuts et chaque épisode est une tendance sur les réseaux. Ce samedi s’est encore produit avec la sortie du chapitre 15. Découvrez les meilleures réactions et mèmes des fans!

Contient des spoilers

À partir du 27 novembre, les fans d’Amérique latine pourront profiter de l’émission sur Crunchyroll, cependant avec une différence importante avec InuYasha: Ils ont changé la société qui fait le doublage en espagnol latin. Les nouvelles voix ont provoqué la fureur du public et la 93% les ont rejetées, selon une enquête de Spoiler.

InuYasha: réactions à un nouvel épisode de Hanyo no Yashahime

Quoi qu’il en soit, les fans attendaient la première de l’épisode 15 appelé « Au revoir sous l’éclipse lunaire ». Le synopsis officiel l’a décrit comme ceci: « Qu’est-il arrivé à Sesshomaru; Inuyasha et Kagome, les parents de Moroha? Tout a commencé il y a 18 ans quand Hosenki a donné les perles noires à Inuyasha. »

Compte tenu de ce qui s’est passé, les personnages sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux et les utilisateurs ont exprimé leurs sentiments. « Je suis toujours détruite par ses scènes avec Inuyasha et Kagome mais heureuse parce qu’elle est restée avec Koga et le connaissant, il a dû la protéger de tout pendant son enfance », était le ton des commentaires.

Il ne reste que trois épisodes pour la fin de la série et il y a déjà des aperçus du chapitre suivant. Plus d’informations sur la vie de Moroha sont attendues car elle rencontrera son ancien professeur et se transformera à nouveau en Beniyasha pour lui faire face. La clôture de la première saison est datée du 6 février 2021.