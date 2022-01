Réactions des fans à la première de Peacemaker sur HBO Max

in

La série dérivée du personnage joué par John Cena est déjà disponible dès aujourd’hui et nous vous montrerons comment les fans l’ont vécue sur les réseaux.

Fans de DC Univers étendu pouvez profiter dès aujourd’hui des trois premiers épisodes de Pacificateur sur le service de diffusion en continu HBO Max. C’est une série dérivée du film L’escouade suicide (2021) créé par James Gunn, avec le retour de Jean Cena comme personnage principal. Les réseaux sociaux ont vibré avec le lancement et les réactions ont montré les émotions des fans.

Résumé officiel : « La série débutera après les événements de The Suicide Squad, lorsque Peacemaker, un assassin très expérimenté connaissant toutes les armes, sera en prison. Clemson Murn vous offre la possibilité d’éviter la prison en travaillant pour lui et en faisant équipe pour tuer mauvais gens« . La scène post-générique du film original montre son sauvetage après un tir et le programme expliquera ces événements.

« Peacemaker n’est pas une personne diabolique, c’est juste un méchant. Il semble être quelque chose d’irrécupérable dans le film. Mais je pense qu’il y a plus à lui. Nous n’avons pas pu le rencontrer dans The Suicide Squad comme nous en rencontrons certains. les autres. personnages. Et c’est de cela que parle tout le spectacle » a-t-il assuré Gunn, qui a écrit le scénario en huit semaines au milieu de la pause COVID-19 du tournage.

En plus de Jean Cena, une partie de la distribution principale est composée de Steve Agee (Jean Economos), Ruisseaux Danielle (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Hollande (Émilie Harcourt), Freddie stroma (Adrian Chase) et Chukwudi Iwuji (Clemson Murn). Il mettra également en vedette des personnages récurrents interprétés par Lochlyn Munro, Annie Chang, Christopher Heyerdahl, Elizabeth Ludlow, Rizwan Manji et Nhut Le, entre autres.

Bien que la série devait rejoindre le catalogue de HBO Max à la mi-2021, après la première de La brigade suicide En janvier, les fans ont reçu en grand la fiction solo de ce personnage. Pacificateur a réussi à conquérir les adeptes de DCEU pour son charisme et continuera de la même manière, selon les réactions laissées par les fans sur les réseaux.

