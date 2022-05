Réactions à la première d’Obi-Wan Kenobi sur les réseaux sociaux

in

Disney+

Les fans de Star Wars n’ont pas tardé à peser sur la série avec Ewan McGregor. Ce fut le grand lancement de la production sur Disney+.

©Disney+Obi-Wan Kenobi a créé deux épisodes en streaming.

En 1977, le premier film de guerres des étoiles de la main de George Lucas. A cette époque, il n’imaginait pas que la franchise serait un succès mondial et qu’en 2022 ses fans attendraient avec impatience une nouvelle première. Pourtant, c’était comme ça et ce vendredi 27 mai, tous ont été révolutionnés avec le lancement de Obi Wan Kenobi, la série disponible en Disney+ Il n’a pas fallu longtemps pour que cela devienne une tendance.

Les progrès garantissaient que ce serait une fiction engageante. Et cela n’a pas déçu: avec la première des deux premiers épisodes, c’était suffisant pour les amateurs de guerres des étoiles Ils seront enthousiasmés par la nouvelle production. L’excitation durera quelques jours, puisqu’il sortira de nouveaux chapitres tous les mercredis, jusqu’à atteindre le grande finale le mercredi 22 juin. Comme toutes les cassettes et séries qui composent cet univers, il fait partie du catalogue Disney+.

De quoi s’agit-il exactement ? Obi Wan Kenobi Il se déroule exactement 10 ans après les événements survenus à Star Wars : La Revanche des Sith. Comme les fans de la franchise s’en souviennent, c’est là que le protagoniste a fait face à sa plus grande défaite : la corruption et la chute de son meilleur ami -et apprenti Jedi-. Anakin Skywalker. C’est lui qui a choisi le Côté Obscur de la Force, devenant le Seigneur Sith Dark Vador.

En ce sens, le casting regorge de stars qui donnent vie à des personnages inoubliables. ainsi que des ajouts que l’on pouvait déjà voir dans les premiers chapitres. En tout cas, le retour qui a eu le plus d’impact a été celui de Ewan McGregor, qui a redonné vie à l’emblématique Maître Jedi, en plus de servir de producteur. n’était pas loin derrière Hayden Christensenresponsable de l’usurpation d’identité de Dark Vador.

Ils ne sont pas seuls ! Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie sont quelques-uns des artistes qui ont rejoint le casting. Tous travaillent chez Disney+ sous la direction de Deborah Chow et la production également de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Joby Harold. Découvrez ci-dessous quelques réactions de fans sur les réseaux sociaux !

+ Réactions des fans à Obi-Wan Kenobi

