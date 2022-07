Réactions à la première de Thor : Love and Thunder au cinéma

merveille

Thor : Love and Thunder est venu au cinéma et ce sont les réactions des personnes qui ont déjà pu profiter de cette comédie bourrée d’action avec une touche Marvel.

©IMDBThor : Amour et tonnerre

Thor : Amour et tonnerre réunit le dieu du tonnerre avec son ex-petite amie, Jane Foster, qui s’avère digne de soulever le marteau Mjolnir et devient le puissant Mighty Thor. Avec Valkyrie et Korg, ils doivent affronter Gorr The God Butcher, un méchant qui a juré d’éliminer tous les dieux après la mort douloureuse de sa fille sur une planète oubliée. Grâce au Necrosword ce personnage est une véritable menace.

Le retour de Natalie Portman car Jane Foster est très célébrée par les fans de la franchise qui ont été émus par la rencontre de l’actrice de guerres des étoiles Oui Chris Hemsworthqui cette fois est physiquement plus imposant que jamais et avec une capacité de comédie qu’il pourra sûrement exploiter encore plus dans ce qui viendra dans sa carrière professionnelle.

balle chrétienne fait un excellent travail en tant que Gorr The God Butcher et s’est également avéré être l’un des moments forts du film pour ceux qui ont déjà eu la chance de profiter de cet opéra intergalactique de Taika Waititi qui prend le formule merveilleuselui donne des stéroïdes et avec beaucoup d’humour, ajouté au rock and roll du des fusils et des roses faire de ce film une expérience plus qu’agréable.

Thor : Amour et tonnerre Il a dans Tomates pourries un taux d’acceptation de 69 % avec 169 avis de spécialistes qui s’accordent à dire que ce quatrième opus du Dieu du tonnerre ressemble à la véritable continuation de Thor : Ragnarök. D’autre part, le grand public célèbre les performances des interprètes du film, bien que dans certains cas, il y ait des voix contre l’excès d’humour.

La vérité est que cette nouvelle aventure de Thor est bien moulée pour lui. Univers cinématographique Marvel et profiter de Chris Hemsworth au maximum de la même manière que les autres rôles sur lesquels repose le film, Jane Foster et Gorr The God Butcher, sont parfaitement calibrés dans des machines précisément chronométrées par Taika Waititi qui répète des formules et, ostensiblement, parvient à surprendre.

+Réactions à Thor : Amour et tonnerre

