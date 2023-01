Réactions à la première de The Last of Us sur HBO Max

HBO Max

Le premier épisode de The Last of Us est désormais disponible sur HBO Max et les fans ont réagi à l’émission mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey. Faites attention!

Le dernier d’entre nous raconte une histoire se déroulant dans un futur apocalyptique où un champignon a infecté la majorité de la population mondiale, transformant les gens en zombies. Dans ce contexte, Joel doit sortir Ellie d’une zone de quarantaine et l’emmener à travers les États-Unis. Pourquoi cet adolescent est-il si important ? Il est immunisé contre l’infection et la clé du développement d’un vaccin efficace.

séries de HBO Max est en vedette Pierre Pascal qui incarne Joel, un survivant endurci hanté par le traumatisme de son passé. D’autre part, le rôle d’Ellie est joué par Bella Ramsey. La jeune femme est difficile à vivre mais au fond elle a un fort besoin d’appartenance. Dans la franchise de jeux vidéo Play Station est gay.

Ils disent que Le dernier d’entre nous est la plus grande production télévisuelle de l’histoire du Canada, a commencé le tournage à Calgary, en Alberta, en juillet 2021 et s’est terminé en juin 2022. Il s’agit de la première série de HBO basé sur un jeu vidéo, et est une production conjointe de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint et Word Games.

Tomates pourries C’est une bonne canne pour analyser si Le dernier d’entre nous démarré du bon pied depuis sa création en HBO Max. Quelle est la note que vous avez reçue sur le site spécialisé dans les avis ? Les spécialistes ont attribué une solide acceptation de 99 % à la création de Craig Mazin et Neil Druckman tandis que le public a également bien réagi : 96 % d’acceptation.

Le consensus général concernantLe dernier d’entre nous semble très positif, notamment pour les fans du jeu vidéo, qui y trouvent des références et une intrigue qui ne trahit pas le contenu original sur lequel le programme télévisé dont vous pouvez déjà profiter sur HBO Max. C’est peut-être la raison la plus importante lors de l’analyse du succès de l’émission en termes de critiques. Épingle de sûreté!

