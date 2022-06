Réactions à la première de Mme Marvel

in

Disney+

Mme Marvel a fait ses débuts tant attendus dans l’univers cinématographique Marvel avec une série qui a une cible bien définie mais que tout le monde peut apprécier.

©Disney+Mme Merveille

Mme Merveille j’arrive à Disney+ avec une proposition fraîche et jeune qui présente cette jeune femme musulmane du New Jersey qui idolâtre Captain Marvel, le membre emblématique des Avengers incarné par Brie Larson et qui a également fait ses débuts dans le MCU. Kamala Khan est jouée par Iman Vellani qui fait un super boulot dans le rôle de cette adolescente qui ne cesse de vivre un monde de rêves où son premier souhait est de devenir ce qu’elle admire tant : une héroïne.

La série est entièrement destinée à capter un jeune public avec des éléments incontournables, comme le Canal de Youtube que le protagoniste de l’émission a, digne d’être envié par l’influenceur le plus titré. Il est intéressant de voir comment elle vit son adolescence au sein de ce genre de comédie pour ados dans laquelle il y a aussi un record pour les amours de cet âge.

Un début passionnant

Disney+ vous avez entre les mains un produit très différent de ce à quoi vous êtes habitué merveille. Il semble que la marque dirigée par Kévin Feig prend des risques avec ses derniers paris et la phase 4 du MCU est pleine de surprises. Chevalier de la lunel’émission télévisée qui précède Mme Merveille en est un exemple clair et le saut vers cette série du monde de Marc Spector est une véritable révolution.

Mme Merveille Il a eu un accueil très positif de la part des critiques spécialisés, qui ont souligné la fraîcheur d’Iman Vellani dans le rôle et le traitement visuel de l’émission télévisée qui donne envie de continuer à regarder. Dans Tomates pourries les critiques lui donnent un taux d’acceptation de 95 %, tandis que le chiffre pour le public est également assez positif : 87 %.

Dans Twitter la majorité du public se tourne en faveur de la dernière série de merveille dans Disney+ et beaucoup se consacrent à la défense de ce programme télévisé contre l’attaque de certains haineux Ils ne semblent pas très satisfaits Mme Merveille même s’il faut s’attendre à ce qu’un produit destiné aux adolescents avec des nuances de comédie pour adolescents cela peut sûrement s’avérer être quelque chose de négatif pour ceux qui ont su profiter du noir Chevalier de la lune ou l’imprévisible Loki.

+Réactions aux débuts de Mme Marvel

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂