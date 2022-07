Réactions à la première de la dernière saison de Better Call Saul

Netflix

Ce mardi le premier des six ultimes épisodes du spin-off de Breaking Bad. Certains utilisateurs avaient deviné ce qui arriverait à un personnage bien-aimé.

©IMDBBob Odenkirk a débuté en tant que Saul Goodman dans la deuxième saison de Breaking Bad.

Après presque un mois et demi, Tu ferais mieux d’appeler Saul retourné à l’écran AMC et Netflix avec le premier des six épisodes qui mettra fin au spin-off de Breaking Bad. Une série qui ne cesse de se débrouiller seule et qui s’est longtemps construite sur la structure de la précédente série de Vince Gilligan une histoire marquée par l’excellence et le souci du détail. Il ne reste plus que cinq semaines à la production lancée en 2015 pour se dire adieu pour toujours.

Le premier des six épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul il est venu une fois de plus avec une excellente introduction développée sans recourir aux mots. Avec des plans détaillés et un en voyageant qui longe la plage, on voit le destin de la Jaguar qui conduisait Howard Hamlinqui prévoit que des mesures ont déjà été prises à ce sujet après Lalo Salamanque mettrait fin à ses jours. Dans Twitter, @mungui_zero Il a suggéré : « C’est fascinant comme Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul ils utilisent des épilogues pour transformer leurs épisodes en pure poésie ».

+ Les réactions au retour de Better Call Saul

Tenant compte du fait que dans AMC l’épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul est un jour plus tôt que dans Netflixcertains n’ont pu contenir leur angoisse et ont décidé de le voir autrement avant son apparition sur la plateforme diffusion. La vérité est que dans les 8 premières heures après l’arrivée de « Visez et tirez », chapitre 8 de la sixième saison du spin-off de Breaking Baddes messages ont commencé à apparaître qui n’ont cessé de célébrer ce qui a été vu.

Le critique de cinéma argentin, bataille de diegol’a défini comme « une série qui ne cesse de grandir »tandis que le journaliste du même pays, ézéchiel leisa posté une photo de la fin de l’épisode avec Saul Goodman et Kim Wexler en état de choc, assis sur le lit, et écrit : « Comme ça toute la journée après l’épisode ». D’autre part, l’utilisateur Gazouillement @milo_CTa écrit: « Better Call Saul continue sur la voie de l’excellence ».

+ Théories qui ont deviné le sort de Lalo Salamanca

Ceux qui ont regardé les épisodes savent que, finalement, Gustavo Fring réussi à terminer Lalo Salamanque au sous-sol dans lequel il construira plus tard son laboratoire. Dans ce contexte, @ressourceprivee il a plaisanté avec un cadre du laboratoire et a souligné que là on pouvait voir que Lalo et Howard ils étaient apparus dans Breaking Bad. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’il y avait deux personnes qui savaient deviner le sort de Lalo Salamanque. Ses théories (publiées le 11 mai !) ont été sauvées par @SntosJona et vous pouvez les voir sous ces lignes :

