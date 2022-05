Réactions à la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie

merveille

Certains fans ont déjà eu la chance de voir Doctor Strange dans le multivers de la folie et dans Spoiler, nous vous montrons quelles sont leurs réactions au film.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est la dernière entrée Univers cinématographique Marvel réalisé par le directeur historique de la trilogie de homme araignéeSam Raimi, et mettant en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, le Sorcier Suprême, bien que beaucoup de ceux qui ont déjà vu le film disent que le film est volé par Elizabeth Olsen avec son interprétation de Scarlet Witch.

La vérité est qu’il y a des réactions mitigées au film dans lequel le concept de multivers continue d’être exploré de la même manière que cela s’est produit dans la série télévisée. Disney+ Loki Oui Et qu’est-ce qui se passerait si…? ou la célèbre entrée dans la franchise du wall-crawler le plus aimé de la planète Terre, Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù Strange fait partie des protagonistes d’une histoire qui mélange des personnages de différentes réalités.

Il est maintenant temps de Doctor Strange dans le multivers de la folie et beaucoup attendaient un camée show, surtout d’après l’information que The Illuminati était là et nous avions déjà un aperçu dans lequel Patrick Stewart apparaît dans la peau du professeur X, le leader des X-Men et l’un des mutants les plus puissants dans les romans graphiques de la marque.

Apparemment Doctor Strange dans le multivers de la folie c’est un film « avec le sceau Raimi » cela n’a pas grand-chose à voir avec un spectacle de camées de personnages de différentes réalités. Certains adeptes de merveille ont été déçus par cette caractéristique du film alors que d’autres ont pu apprécier le film pour ce qu’il est.

Pendant ce temps, le film est susceptible de faire avancer ce que l’on appelle la phase 4 du Univers cinématographique Marvel vers des directions nouvelles et inconnues. Nous savons par des déclarations passées que c’est l’un des films les plus significatifs de cette période de la marque et en spoilers Nous espérons que son réalisateur, ses acteurs et ses scénaristes vont nous offrir un spectacle digne d’être vu sur grand écran.

+ Réactions des fans à Doctor Strange 2

