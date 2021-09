Réaction: Sony a tranquillement mais en toute confiance développé sa gamme de premier plan

Il est tout à fait clair que Sony n’est pas intéressé à faire une grosse chanson et danser à partir de ses accords commerciaux. Plutôt que de conserver les annonces d’acquisition pour la grande scène des événements numériques, la société les traite davantage comme des moments « clignez des yeux et vous le manquerez » avec un simple article sur le blog PlayStation et quelques commentaires de Jim Ryan et Hermen Hulst. Il revient ensuite immédiatement à se concentrer sur les jeux. En tant que tel, on pourrait affirmer que les prises en charge des studios de Sony passent presque inaperçues, car la société fait les choses à ses propres conditions. Le suggérer ainsi, cependant, ignorerait complètement l’air de confiance dans ces achats. Comme dirait Ariana Grande : « Je le veux, je l’ai eu. »

C’est l’attrait autour de Sony en ce moment à l’arrière d’une génération PS4 à succès massif, et la première année de PS5 prouve qu’elle est prête à continuer – même si vous avez du mal à mettre la main sur votre propre console. Si ce que la société a réalisé avec la PS4 est quelque chose à faire, alors doubler ce qu’elle sait le mieux avec quatre acquisitions de studios variées grâce à son rachat d’Insomniac Games en 2019 élèvera le géant japonais vers de nouveaux sommets. Sony semble totalement confiant dans ses efforts, et il est difficile de parier contre.

Mais qu’en est-il de ces quatre nouveaux développeurs, et comment peuvent-ils aider Sony à élargir davantage ses horizons et à créer des titres de qualité ? Eh bien, le studio Returnal Housemarque a déjà fait ses preuves à maintes reprises. Des classiques de type arcade qui ont renforcé la gamme de succès de la PS3 et de la PS4 jusqu’au rogue-like susmentionné sorti plus tôt cette année, le point de vente finlandais sait ce qu’il fait. Avec le soutien constant de PlayStation Studios, il est difficile d’imaginer que son prochain titre ne sera pas encore quelque chose de spécial. Le développeur n’a guère besoin d’être présenté, pour être honnête. Nous savons ce que nous allons obtenir avec Housemarque, mais nous ne le savons pas non plus. Cette intrigue est ce qui rend son prochain projet passionnant.

Des quatre acquisitions, Nixxes est la plus délicate pour les fidèles de PlayStation. Acheté pour aider avec les ports PC de titres plus anciens, il n’y a aucun avantage évident pour ceux d’une persuasion Sony. Cependant, au lieu de remettre en question ce que Nixxes apporte à la table, pensez plutôt à la façon dont son implication libère des gens comme Naughty Dog et Guerrilla Games. Le développeur d’Horizon Zero Dawn a réalisé le portage PC de l’aventure originale d’Aloy en interne, choisissant de ne pas l’externaliser comme Uncharted: Legacy of Thieves Collection le fait avec Iron Galaxy. Si Nixxes prend les rênes ici sur les futurs ports PC, cela laisse ces créateurs originaux libres de poursuivre de nouveaux projets et de se mettre au travail pour construire leur prochain grand monde.

Ensuite, il y a Firesprite Games, qui semble honnêtement être l’achat le plus sous-estimé de tous. Il n’a peut-être que The Persistence et The Playroom à son nom, mais le studio britannique en pleine croissance se sent comme un vrai cheval noir. Avec le soutien total de Sony, il a le potentiel de faire passer ses jeux au niveau supérieur. Nous ne disons pas que Firesprite Games sera le prochain Naughty Dog ou Sony Santa Monica, mais compte tenu de sa taille impressionnante et des rumeurs de projets en cours, l’équipe de Liverpool pourrait être celle qui étoffera la gamme exclusive PS5. Avec des bangers certifiés d’autres studios propriétaires déjà assurés, Firesprite Games pourrait être en mesure de livrer un jeu 8/10 assez souvent; peut-être même un 9/10. L’accent mis sur la production de qualité à un rythme plus rapide que les autres studios pourrait amener Firesprite Games à devenir l’un des développeurs que vous voyez le plus souvent sur une scène Sony. C’est si jamais Insomniac Games décide de faire une pause, bien sûr.

Bluepoint Games complète le lot actuel d’acquisitions après avoir fait ses preuves avec d’excellents remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls. Ce que l’équipe fera ensuite sera un jeu original, qui ne pourrait pas être plus excitant. Peut-être que le développeur créera une nouvelle adresse IP ; peut-être que cela ramènera un classique de Sony. Bluepoint Games est dans le même genre de voie que Housemarque : sa qualité est démontrée depuis si longtemps que le rachat d’aujourd’hui était presque une fatalité.

Est-ce que c’est pour les acquisitions de Sony pour le moment, alors ? Alors que Hermen Hulst dit que PlayStation Studios est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, aujourd’hui ressemble à la dernière page de ce chapitre particulier de l’expansion du développement de Sony. Peut-être que la société nous surprendra avec une autre acquisition de studio dans quelques semaines, mais personnellement, nous ne parierions pas là-dessus. En tant que tel, c’est maintenant le bon moment pour revenir sur ce qui était.

Sony n’a pas été intéressé à consacrer une partie de ses événements à des accords commerciaux. Enfer, il a même annoncé son rachat de Fireesprite Games le jour même avant les Vitrine PlayStation. Aurait-il pu sauver la révélation pour le spectacle? Absolument, mais ce n’est pas ainsi que l’entreprise fonctionne. Sony est confiant dans sa concentration sur les jeux, et ses quatre achats récents donnent l’impression que le géant japonais sait déjà qu’ils seront un énorme succès. Nous avons hâte de voir ce qu’ils produiront dans les années à venir.

Que pensez-vous des récentes acquisitions de studios de Sony ? Votez dans notre sondage et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.