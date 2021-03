Réaction: quelle suite pour PlayStation?

Cela a été une année étrange pour PlayStation, n’est-ce pas? Objectivement, l’organisation est sans doute au sommet de sa puissance en ce moment: les revenus sont ridicules, elle engrange plus de nominations que le reste de l’industrie combinée, et la PS5 a été un tel succès qu’elle a obligé les détaillants à mettre en œuvre des systèmes de loterie. et d’autres technologies innovantes juste pour faire face à la demande. Pour les fans les plus engagés, cependant – le genre de personnes qui fréquentent des sites comme Pousser le carré plusieurs fois par jour – honnêtement, cela a été assez terne pendant un longue temps.

En termes de trafic quotidien, nous avons enregistré des visites record l’an dernier, mais ce n’est certainement pas le cycle des nouvelles qui nous a permis de rester à flot. Sony, nous l’avons remarqué, se rapproche de plus en plus des relations publiques à la Nintendo depuis un certain temps; il opère secrètement, de manière mystérieuse, et nous donne très peu de travail. Cela ressemble à de l’histoire ancienne maintenant, mais beaucoup d’entre vous se souviendront que les spécificités de la PS5 – ses fonctionnalités de base et son interface utilisateur – sont restées secrètes jusqu’à ce qu’elles soient littérales. semaines avant la sortie de la console. Les titres Tentpole, comme Ratchet & Clank: Rift Apart, restent scellés à huis clos.

Pour être juste envers l’organisation, plus tôt cette année, cela s’est un peu ouvert: Jim Ryan a programmé une rare interview avec GQ et a lancé avec désinvolture une demi-douzaine d’annonces clés – y compris l’existence d’un casque PSVR de nouvelle génération. La conséquence, pour les fans inconditionnels, est que nous n’entendrons probablement plus un coup d’œil de l’exécutif avant la fin de l’été; un état de jeu décevant a eu lieu en février, et le blog PlayStation a été quelque peu modéré depuis. C’est juste la façon dont les choses se passent avec Sony en 2021.

Il est difficile de ne pas regarder par-dessus la clôture et de ressentir quelques douleurs de jalousie; alors que PlayStation a une liste relativement chargée de logiciels à venir, Microsoft fait de grands pas qui menacent de perturber le statu quo. Nous l’avons vu terminer son acquisition de Bethesda, éclipsant effectivement les opérations de première partie de Sony, tandis que son initiative Game Pass – quelle que soit sa viabilité financière – fait en sorte que des jeux comme Returnal ressemblent à un vol à la lumière du jour en comparaison. PS Plus, au crédit de Sony, est une valeur exceptionnelle en ce moment – mais avec le temps, PlayStation devra réagir.

Franchement, le truc Bethesda a changé la donne, et même si nous ne nous attendons pas à ce que Sony se retourne et se laisse chatouiller le ventre, il va falloir investir. La force des studios propriétaires du géant japonais n’est pas à débattre, et son pipeline continue d’être parmi les meilleurs de l’industrie, mais avec la fermeture de Japan Studio, Media Molecule semble attaché aux rêves largement impopulaires et Sony San Diego rendant MLB The Show 21 pour plusieurs plates-formes – l’ancien PlayStation Studios, autrefois imparable, commence à paraître un peu léger.

Il est vraiment difficile de critiquer un détenteur de plate-forme qui remporte annuellement des nominés au jeu de l’année, mais avec des jeux à succès prenant plus de temps que jamais à se développer, Insomniac Games, Guerrilla Games, Sony Santa Monica, Sony Bend Studio, Sucker Punch et Naughty Dog portent seuls le fardeau du développement de première partie? Ryan a déclaré que PlayStation était engagée dans la croissance organique et que nous avons vu l’ensemble de son personnel de studios augmenter considérablement au cours des dernières années, mais il y aura un calcul dans quelques années une fois que les équipes de Microsoft seront à jour.

Sony continuera bien sûr à faire ce qu’il a toujours fait, à savoir créer des jeux révolutionnaires. Mais il semble que certaines choses vont devoir changer: le cycle de nouvelles, à ce stade, est dominé par un concurrent très perturbateur, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu’il doit faire un peu plus de bruit. sa propre. De plus, il devra travailler plus que jamais pour justifier la valeur de ses jeux développés en interne, car son concurrent va éclipser sa production plus tard dans la génération pour un montant mensuel nominal. C’est un problème.

La conséquence du rachat de Bethesda signifie que PlayStation va probablement dépenser plus que jamais pour des exclusivités chronométrées – nous savons que, à un moment donné, elle essayait de verrouiller Starfield – mais elle devra faire plus que cela seule. Il faudra probablement, à un moment donné, une réponse à Game Pass, et bien que le pipeline de première partie du détenteur de la plate-forme reste aussi impressionnant que jamais, il y a un argument à faire valoir qu’une écurie de studios autrefois battue par le monde semble maintenant minuscule par rapport à la concurrence.

Plus important encore, le temps où Sony restait à l’écart touche probablement à sa fin. Il va avoir besoin de l’énergie de l’ère PS3 pour surmonter le bruit émis par l’équipe en vert; ces longues périodes de silence de la part du détenteur de la plate-forme ne peuvent pas durer bien plus longtemps. En tant que fans de PlayStation, il y a encore tellement de choses à exciter, mais est le détenteur de la plate-forme vraiment tirer le meilleur parti de tout ce qu’il a dans son arsenal? La compétition engendre l’excellence, bien sûr – et il devient de plus en plus clair que la PS5 ne sera pas facile à conduire.

Le gant a été jeté à bien des égards; espérons que Sony est à la hauteur du défi.

Que pensez-vous de l’état d’avancement de la PS5 maintenant que 2021 est bien engagé? Pensez-vous que la messagerie de Sony a été aussi puissante qu’elle pourrait l’être? Laissez tout cela dans la section commentaires ci-dessous.